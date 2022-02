Olomouc chce převzít krematorium od pohřební firmy a narovnat tím podmínky

Moravská pohřební společnost provozující pohřební službu Fénix má krematorium v Neředíně pronajaté od roku 2000. Smluvní vztah má ale v příštích letech skončit, nejspíš už k začátku roku 2025.

„Smlouva byla v minulosti prodlužována, nijak jsme do ní nezasahovali. Platí do konce roku 2023, od 1. ledna 2024 se mění na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou. Je shoda napříč koalicí, že bychom převzetí měli chystat,“ řekl majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL). Přípravě se má věnovat ředitel městských hřbitovů.

Konkurenční pohřební služby, které měly v minulosti zájem o vypsání výběrového řízení, přípravy na změnu provozovatele s opatrností vítají.

„Stávající stav není dobrý, není rovný vůči všem společnostem. Jsem rád za to, že skončí současné nastavení, a budu doufat, že to budoucí bude lepší nebo ideální,“ reagoval jednatel pohřební služby Via Ultima Alexandr Mencl.

Ve stylu funkcionalismu Olomoucké krematorium na ústředním hřbitově je návrhem Aloise Šajtara, žáka Josefa Gočára z pražské Akademie výtvarných umění. Funkcionalistická stavba vznikala v letech 1931 a 1932.

„Kdyby to převzalo město, obřadní síň a krematorium by byla neutrální půda. Tím pádem si myslím, že by to mohlo být ku prospěchu věci,“ uvedl Alexej Navrátil, jednatel pohřební služby Misericordia.

Právě rovné podmínky ve využívání krematoria vedly radní k úvahám o změně.

„Jestliže ho pronajímáme někomu, kdo zároveň provozuje pohřební službu, ať chceme, nebo ne, vzniká minimálně dojem, ne-li realita, že může své pohřební službě mírně nadržovat,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Základní princip je mít v držení tuto infrastrukturu, která bude sloužit všem pohřebním službám ve městě. Nebudeme ovlivněni vlastním profitem, který bychom měli z provozování pohřební služby,“ dodal Bačák.

Co bude za tři roky

Moravská pohřební společnost dosud o chystaných krocích informace nemá. „Mají na to právo. Co bude za tři roky, nevíme. Nemůžu se k tomu vyjádřit, protože od města zatím nemáme žádné informace,“ řekl jednatel firmy Oldřich Tuška.

V posledních měsících se za časů protiepidemických opatření objevily stížnosti.

„Chápu, že organizace pohřbů za specifických podmínek během epidemie nebyla jednoduchá, přesto mi chyběl především lidský a vstřícný přístup ze strany zaměstnanců krematoria, kteří nám často například vůbec neumožnili ani položit květiny k rakvi zemřelého,“ uvedl v létě na Facebooku předseda hnutí spOLečně Robert Runták.

Covid smutek vyhrotil

Podobný názor přidali i další lidé. Situací se pak na společném jednání s provozovatelem zabývali i představitelé města.

„Pochybení, na která lidé upozorňovali, nicméně nenaplňují z mého pohledu důvody k výpovědi v době určité. Po stížnosti na osoby obsluhy byla s jednou paní ukončena smlouva. Provozovatel zase uváděl, že lidé nechtěli odejít, musel by platit pokuty. Covid citlivé záležitosti smutečních obřadů ještě vyhrotil,“ podotkl Matouš Pelikán.

Koncem ledna radní upravili nařízení stanovující maximální ceny za služby krematoria a pohřební služby na území města. Konkrétně šlo o cenu za kremaci zesnulého.

„Odpovídá to stavu inflace a zejména cen energií, protože podstatným vstupem u kremace je plyn. Vypadá razantně, že jsme zvedli jednu položku z 1 800 na 2 600 korun, ale musím říct, že v jiných městech je to třeba ještě o tisícovku vyšší,“ vysvětlil Bačák.

Olomouc se chce při převzetí provozu krematoria inspirovat například Libercem. Tam dokonce začalo město v roce 2018 s provozem vlastní pohřební služby.

Podle lednového jednání rady není budova krematoria v dobrém stavu. Správa nemovitostí Olomouc proto dostala za úkol zpracovat stavebně- technický průzkum. Je také připravená výměna oken a bude potřeba velká oprava střechy.

„Je dostatečný čas si vymínit, aby nám provozovatel krematorium odevzdal ve stavu odpovídajícím stáří a určité míře opotřebení zařízení,“ doplnil ekonomický náměstek.