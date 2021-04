Následky covidu. Lidem se po umělém spánku vracejí noční můry, říká psycholožka

Máme za sebou rok s covidem. Jak se podepsal na psychice lidí?

Ten rok byl pro nás všechny velmi náročný. Co jsem si všimla, ať už mezi klienty, nebo mezi svými přáteli a známými, tak se změnil přístup k nemoci a máme větší pokoru, která nám dřív dost chyběla.

Změnila se za ten rok věková struktura vašich klientů?

Neřekla bych, je stále stejná. Pokud bych to měla vyjádřit procentuálně, tak 35 procent je mladých do 25 let, 35 procent seniorů a 30 procent jsou lidé v produktivním věku.