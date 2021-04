Vakcín je málo, očkovací centrum na olomouckém výstavišti nejspíš nebude

Registrace se otevřela lidem od 65 do 69 let a podle krajské koordinátorky očkování Jarmily Kohoutové nejde už o tak početnou skupinu jako dosud a systém přihlašování funguje bez potíží. K očkování by se měli nově přihlášení dostat zhruba do dvou týdnů.

„V každé skupině se jde od nejvyššího věku, čili lidé, kterým je 69 let, by mohli dostávat termíny k rezervaci v průběhu týdne,“ uvedla Kohoutová.

Z věkových kategorií nad 80 a 70 let, které se registrují od ledna a března, zbývaly v závěru minulého týdne jen stovky těch, kteří zatím vakcínu nedostali.

„U osob 80 plus šlo jen o jednotky. Někdo se třeba doléčuje nebo projevil zájem později. Lidí nad 70 let bylo asi tři sta, vše mělo doběhnout právě minulý týden. Očkují se i poslední pedagogové a chroničtí pacienti z první skupiny,“ doplnila koordinátorka s tím, že účinnost očkování je zřejmá a závažnější vedlejší příznaky hlášeny nejsou.

„Pozitivní efekt vidíme dobře například ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde máme proočkováno téměř 80 procent lékařů a skoro 70 procent nelékařských zdravotnických pracovníků. V době, kdy se neočkovalo, bylo nemocných přes 200 lidí z personálu, dnes jsme kolem 40 zaměstnanců s koronavirem,“ řekla Kohoutová, která je v nemocnici primářkou oddělení nemocniční hygieny. Zároveň klesl počet hospitalizovaných seniorů.

V dubnu mělo přijít o milion dávek více

Fakultní nemocnice je jedním z devíti očkovacích center v Olomouckém kraji. Lidé si mohou vybrat také Vojenskou nemocnici Olomouc, nemocnice v Prostějově, Přerově, Šternberku, Hranicích, Jeseníku, Šumperku a AGE Centrum Olomouc.

Navíc je přihlášených přes 220 praktických lékařů. Ti dosud dostávali nejméně 50 dávek, nově to bude 100 dávek v dodávce, a to kvůli jednodušší manipulaci s vakcínami, jejich výdeji i přepravě do ordinací.

V Prostějově a v Přerově už se očkovací centra stěhovala z nemocnice do větších prostor, kde je možné za den obsloužit víc lidí než přibližně dvě stě za den. Pokud by v příštích měsících mělo dorazit větší množství dávek i do Olomouce, zvažuje se přesun i tam.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) připomněl, že podle původních informací vlády mělo v dubnu přijít do České republiky 2,4 milionu dávek vakcín.

„Úměrně tomu měla jít část do našeho kraje, mělo to být významné číslo. V březnu dorazil do republiky milion dávek, takže jsme měli být brzy ‚zahlcení‘ vakcínami a vyzkoušet si, jak na tom jsme z hlediska očkovací kapacity včetně olomoucké fakultní nemocnice,“ přibližuje, jak vznikla úvaha přesunout od května očkovací centrum na výstaviště Flora.

„Teď nám vláda oznámila, že vakcín bude asi o milion méně, což jsme nečekali. Očkovací kapacita fakultní nemocnice je hluboce pod možnostmi, proto to vypadá, že budeme chtít setrvat tam. Bylo by to snazší i pro výstaviště Floru, které by mělo volné ruce pro své akce,“ sdělil Suchánek.

„Zůstává jen otazník, zda to zvládneme, až v květnu přijdou velké objemy dávek,“ dodal s tím, že jasno chce mít po jednání s ředitelem nemocnice do konce příštího týdne.

Očkování na výstavišti už je spíše jen v záloze

Olomoucké fakultní a vojenská nemocnice jsou schopné vyočkovat zhruba 1 500 dávek denně.

„Když se zapojí praktičtí lékaři a pojedou naplno, nemyslíme, že bude nutnost přesunovat očkovací místa ze zdravotnických zařízení, kde je to pro zdravotníky komfortnější a logisticky jednodušší,“ uvedla koordinátorka očkování Kohoutová.

Případné očkovací centrum na olomouckém výstavišti by mohlo nabídnout kapacitu až tří tisíc lidí denně. Záležet bude na dodávkách vakcín.

„Pokud například jednorázově přijde velké množství očkovací látky a budeme ji chtít jednorázově v co nejkratším termínu použít, nabízí se to jako ideální řešení. Dají se vytvořit různé kóje, boxy, několik současně oddělených pracovišť. Je tam infrastruktura, parkování, městská hromadná doprava,“ popsal Jan Langr, vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu.

Ve spolupráci s armádou, hasiči a zdravotníky odhaduje dobu případného stěhování očkovacího centra na několik dní.