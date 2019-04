Kůrovec mění v Jeseníkách oblíbenou turistickou trasu k jezírkům na Rejvízu

„Změnu jsme udělali v místě, kde je více než stovka stoletých stromů napadených kůrovcem. Ty by se rychle mohly stát nebezpečnými pro návštěvníky. My jsme se ale rozhodli je nekácet, chceme je ponechat samovolnému rozpadu. Proto jsme zvolili v tomto místě přeložku trasy,“ vysvětlil šéf Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ) Petr Šaj.

Podle něj zde bylo možné vše dobře vyřešit a změna trasy nepůsobí návštěvníkům velké komplikace.

„S úpravou je teď asi o tři sta metrů delší, takže to není nic, co by se nedalo zvládnout,“ podotýká ochranář.

Nová trasa je nyní už vyznačená, postarali se o to značkaři Klubu českých turistů.

„V tom úseku musí být značky velmi husté, protože je to ve volném terénu,“ sdělil šéf šumperských značkařů David Mičunek. V místě okliky stezka totiž teprve vznikne tím, že tam lidé budou chodit a vyšlapou si ji.

Zda se v budoucnu cesta vrátí zpět do původní trasy není jisté

I kolem nové trasy se podle ochranářů nachází smrkové porosty, ale jde o mladý les, který lépe odolává náporu kůrovce. A pokud je podél trasy potřeba kácet, tak se zde ponechávají takzvaná torza, což jsou asi dvoumetrové pařezy, které jsou nesmírně důležité pro život ve zdejší rezervaci. I ony se postupně rozpadnou, stejně jako nemocné stromy.

Mapa zobrazující červeně přeložku jedné z přístupových tras k mechovým jezírkům na Rejvízu. Pro zvětšení klikněte.

Na torza stromů narazí i turisté, kteří se vydávají k mechovým jezírkům po Haťovém chodníku vedoucím z Rejvízu. Takto se tam totiž upravovaly všechny stromy, které by mohly při vyvrácení nebo zlomení zasáhnout na přístupovou cestu. Haťový chodník zůstává podle ochranářů v celé své délce beze změn.

Podle šéfa Správy CHKOJ existuje možnost, že se stezka vedoucí na Rejvíz z jesenické strany jednou vrátí do své původní podoby.

„Přírodu zde ponecháme zcela samovolnému vývoji. Kůrovcové stromy se zhruba do deseti let rozpadnou a příroda zde potom bude divočejší. Bude na zvážení, zda trasu ponechat, nebo ji znovu vrátit do původní podoby a do míst, která jsme nyní pro návštěvníky uzavřeli,“ přemítá Šaj.

Rejvízská přeložka není jediná

Nejen kvůli kůrovcové kalamitě se značkaři v regionu setkávají s nutností přeznačit některé úseky vytyčených tras.

„Loni jsme například překládali značení mezi Hynčinou a Horním Bohdíkovem na Šumpersku. Majitel pozemku nechtěl, aby se tam chodilo, a pozemek oplotil. My jsme se dohodli s jeho sousedem, který proti procházení turistů neměl námitky,“ sdělil Mičunek.

Stejně tak se loni vyznačovala úplně nová turistická trasa z Loštic směrem na Veselí a naučná stezka ve Štědrákově Lhotě.

„Požadavky se žádostmi o vytyčení nových tras přibývají. Značené trasy vždycky přitahují turisty a berou se jako nedílná součást cestovního ruchu,“ dodává Mičunek.

Po Rejvízu teď na značkaře čeká přeložka v Rychlebských horách. „Majitel lesa zde opravuje loveckou chatu a nechce, aby kolem chodili turisté a rušili lovce, takže i tam se počítá s oklikou,“ uvedl Mičunek.

Na značení vedle Olomouckého kraje a obcí přispívá i Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. To oceňuje, že značkaři na změny reagují pružně.

„V současnosti mají plno práce, protože na mýtinách vzniklých kácením kůrovcového dříví nebo po polomech zmizí se stromy i značky a leckdy je problém najít místo, kam nové značení namalovat. Je taky dobré, že operativně a co nejrychleji řeší místa, kde je potřeba trasu přeložit,“ chválí šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.