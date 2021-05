Kvůli covidu přišli o nájemníky, vyšší nabídka přesto ceny nesnížila

Mileniálové sní o svém bydlení, brzdí je ceny bytů Sociologové z Akademie věd dokončili na sklonku minulého roku výzkum Dráhy bydlení mileniálů, ve kterém sledovali, jak bydlí lidé ve věku 18 až 35 let. V dotazníku odpovídali i obyvatelé Olomouce. Podle Martina Luxe, jenž kromě sociologického ústavu Akademie působí také na olomoucké filozofické fakultě, mimo jiné vyšlo najevo, že výrazná většina mladých lidí se k vlastnímu bydlení dostala jen díky pomoci rodiny. Do výzkumu jste zařadili Olomouc, Brno, Pardubice a Prahu. Podle čeho jste města vybírali?

Všechna vykazují prudké snižování dostupnosti vlastnického bydlení po skončení poslední hospodářské krize, tedy zhruba od roku 2012. Ceny bytů tam rostou výrazněji než příjmy domácností, zároveň jde o univerzitní města plná studentů, která jsou atraktivní pro mladou generaci i dlouhodobé bydlení. Můžete shrnout situaci mileniálů v Olomouci?

Vzorek pro náš výzkum nám neumožnil rozlišení mezi jednotlivými městy, ale myslím, že se postoje mladých lidí až tak neliší. Všude si uvědomují aktuální snížení dostupnosti vlastnického bydlení. Odcházejí od rodičů dříve, než tomu bylo třeba před deseti lety. Pak ale převážně žijí v nájemním bydlení, které nepovažují za místo, kde by se chtěli trvale usadit. Co je jejich snem?

Aspirace mileniálů se stále upínají k bydlení „ve svém“. I když si myslí, že na rozdíl od svých rodičů jsou ochotni stěhovat se častěji, bude-li to potřeba. Podobně jako oni si ale také chtějí pořídit vlastní byt či dům. Z toho, že je to pro ně čím dál nedostupnější ideál, obviňuje největší část z nich investiční a spekulativní nákupy bytů, které zvyšují ceny. Na druhou stranu si nemyslí, že problémy s dostupností bydlení vyústí v mezigenerační konflikt. Hlavním důvodem jsou v naší zemi tradičně velmi silné mezigenerační finanční a majetkové přesuny uvnitř rodiny. Jaký je zájem mladých lidí o vlastní bydlení a kde na něj berou peníze?

Vlastní bydlení je ideál pro prakticky všechny mladé respondenty, jen někteří z nich vědí, že na něj reálně nedosáhnou. Těm úspěšnějším se to podaří zejména díky pomoci rodiny. Téměř 40 procent účastníků výzkumu, kteří již žijí ve vlastním, dostalo byt či dům dědictvím či darem od rodičů nebo jiných příbuzných. Někteří další si mohli pořídit byt ve výhodné privatizaci. A i když si zbývajících 56 procent dotázaných mladých vlastníků koupilo nebo postavilo bydlení za tržních podmínek, polovina z nich dostala od rodičů finanční injekci. Mezigenerační transfery jsou tak zásadním prostředkem, jak vlastního bydlení dosáhnout, ale současně i tahounem pokračující poptávky mladých lidí, tudíž i jednou z příčin velkého růstu cen bytů. Promítá se do rozhodování mileniálů výše nájemného?

Na to jsme se neptali, ale z jiných výzkumů vyplývá, že nízké nájemné může ovlivnit rozhodnutí bydlet ve svém jen dočasně. Jinými slovy, mladí lidé mohou v takovém případě déle zůstat v nájmu, zejména pokud se zároveň objeví ekonomická krize, ale odchod do vlastního jen odsunou na později. K tomu, aby se pro ně nájemní bydlení stalo skutečnou alternativou k vlastnímu, by se muselo změnit daleko víc věcí. Sociolog Martin Lux