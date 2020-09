Koronavirus zažehl napříč Olomouckým krajem touhu po vlastních chatách

Zájem o chaty a chalupy je v Olomouckém kraji podle dat z realitních serverů až trojnásobně větší. Lidé kvůli omezením proti šíření koronaviru touží po vlastním zázemí na tuzemskou dovolenou.

Sehnat ho je ovšem stále obtížnější. Ceny chat a chalup jdou strmě nahoru, i přesto je nabídka stále chudší.

„Poptávka po chatách a chalupách je až překvapivě vysoká a vedla také k růstu cen těchto nemovitostí. Obecně se dá říct, že se podobná chalupa prodá mnohem dříve a za víc peněz než před nástupem koronaviru,“ uvedl šéf Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Podobnou zkušenost má i majitelka jesenické realitní kanceláře Eleni Reality Eleni Zrnečková Vaníčková.

„Zájem o chaty a chalupy vzrostl enormně,“ potvrdila s tím, že právě tyto položky jen chvíli od zveřejnění mizí také z nabídky.

„Velmi rychle a dobře se v poslední době prodala i chata, která vyžaduje celkovou rekonstrukci. A nešlo přitom ani o rekreační objekt v turisticky vyhledávané lokalitě Jeseníků,“ dodala.

Zatímco poptávka jde nahoru, nabídka je stále hubenější.

„Majitelé zřejmě počítají s tím, že kvůli koronaviru se ještě dlouho nebude jezdit do zahraničí jako v minulých letech, takže si rekreační nemovitosti víc drží. Stejně tak to vidí zájemci o koupi, kteří chtějí získat možnost tuzemské rekreace, a to ve svém, v soukromí,“ vysvětlila Zrnečková Vaníčková.

Boom prodeje chat a chalup zaznamenal také Jiří Knechtl ze serveru reality.idnes.cz.

„Z našich dat vyplývá, že chalupy v Olomouckém kraji jsou asi třikrát víc poptávané než před vládními omezeními,“ porovnal Knechtl.

Chaty a chalupy navíc zdražily. A to nejen kvůli době koronavirové, ceny jdou nahoru už delší čas. V posledních třech letech tak podle Knechtla podražily o víc než 50 procent. Nejrychleji ovšem ceny rostly v posledních měsících, běžné chaty proto teď stojí nejčastěji kolem jednoho milionu korun.

Ceny bytů stále nenarazily na svůj strop

I zájem o byty při koronavirové pandemii v posledních měsících roste.

„To je poměrně překvapivé. Čekal jsem pokles zájmu i cen, ale ceny jdou spíš nahoru, také zájem pomalu roste. Přitom Přerov nepatří mezi nejlukrativnější města v regionu,“ řekl jednatel přerovské realitní kanceláře Nemo Milan Míček.



Podle něj výrazně pomohl stát s opatřeními na podporu ekonomiky, kdy dotoval mzdy.

„Velkou roli hraje rovněž snížení úrokových sazeb z hypoték a snížení výše vlastního kapitálu při žádosti o hypotéku. A samozřejmě i předpokládané zrušení daně z nabytí nemovitosti,“ dodal Míček.



Jiří Knechtl ze serveru reality.idnes. cz uvedl, že ceny bytů v regionu jsou nyní zhruba o pětinu vyšší než ve stejném období loňského roku.



„A zájem je vyšší zhruba o třetinu,“ dodal. A to nejčastěji o byty 2+1 a 3+1, které tvoří více než polovinu všech poptávek.

U pronájmů je vysoký zájem o malé byty 1+1, které podle Knechtla tvoří zhruba třetinu pronajatých bytů v Olomouckém kraji. „Region tímto nijak nevybočuje z republikového průměru,“ podotkl.

V současnosti je hlad po bytech především v Olomouci.

„Je to hlavně ze strany vysokoškolských studentů, jimž začne nový školní rok. Stále více z nich vyhledává bydlení mimo vysokoškolské koleje. Trend sdílet byty se spolužáky nebo kamarády pořád roste,“ vysvětlil Korytar. Právě zájem tisíců studentů pak podle něj v krajském městě zvedá cenu nájemného.