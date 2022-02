Zájem o očkování dětí v Olomouckém kraji upadá, řada pediatrů se nezapojila

Dětským lékařům komplikuje očkování fakt, že v jedné ampuli je deset dávek, které musí spotřebovat v jeden den.

„Očkovali jsme, ale teď už další termín nemáme, protože o to není zájem. Objednat několik zájemců na jeden den je těžké, v jedné lahvičce je těch dávek moc,“ nastínila například praktická lékařka pro děti a dorost Michaela Burdová.

Mnozí pediatři už nečekají, že by zájem opět vzrostl. „Ve čtvrtek jsem měla očkovat druhou dávku, někteří mi ale odpadli, protože jsou v karanténě, nemocní nebo pozitivní. A další zájem už od rodičů nemám,“ popsala olomoucká praktická lékařka pro děti a dorost Kateřina Dorazilová.

„Dokonce jsem je obvolávala, ale moc jsem neuspěla. Ti, co chtěli, své děti už naočkovali, a ostatní se buď vakcíny bojí, nebo vyčkávají, přemýšlí a čekají, co bude dál. Myslím ale, že to u mnohých dopadne tak, že své děti ani očkovat nenechají,“ dodala.

Problém malého zájmu jak ze strany rodičů, tak pediatrů řešil i krizový štáb ředitelů nemocnic Olomouckého kraje.

„My jsme pediatry přímo oslovovali, ať se do očkování zapojí, a stále na ně apelujeme. Nedávno jsme s vedoucím zdravotnického odboru probírali, že je oslovíme znovu,“ sdělil hejtman Josef Suchánek.

Na Jesenicku je očkováno nejméně dětí z Česka

Mnoho pediatrů se však do očkovacího procesu sice zaregistrovalo, ale vakcínu už si neobjednali.

„Mají odůvodněné obavy o nevyočkování všech dávek, což je pro ně problém, neboť jim to pak pojišťovna neproplatí,“ dodal hejtman. V rámci asociace krajů proto zástupci Olomouckého navrhli, aby mohli pediatři očkovat děti a zároveň také dospělé.

„Stále je tu určitá množina lidí, kteří jsou v procesu očkování. Mohli by ho tak jednoduše spojit společně s dětmi a bylo by to pro ně snazší v rámci dojíždění, registrace termínů a podobně,“ přiblížil Suchánek.

V regionu podle údajů serveru ockovani.opendatalab.cz, což je jediná dostupná celostátní databáze pediatrů očkujících i nejmenší děti ve věku od pěti do jedenácti let provozovaná ČVUT, nabízí vakcínu jen osmnáct pediatrů.

Ve skutečnosti je jich ale o něco více, někteří totiž v seznamu nejsou. Databázi očkujících pediatrů lze nalézt i na webu krajpomaha.cz, ovšem bez rozlišení, které věkové skupiny očkují.

Situace je u očkování dětí nejhorší na severu regionu. Podle dat Centra pro modelování biologických a společenských procesů z poloviny ledna měl okres Jeseník dokonce vůbec nejnižší proočkovanost nejmladších dětí z celého Česka.

„Na Jesenicku máme v rámci kraje obecně nižší proočkovanost. S takovou hustotou obyvatel tam ani nedocílíme takových kapacitních stavů jako třeba v Olomouci. Je to nekonečný boj,“ komentoval to Suchánek.

Na očkování nejmenších se lékaři neshodují

Podle informací hejtmanství se nejmladší děti na Jesenicku mohou naočkovat v dětské ambulanci v Javorníku a ordinaci Jespraktik v Jeseníku.

„Chodím nejmladší děti očkovat na polikliniku do očkovacího centra. Zájem ale moc velký není, očkovali jsme zatím jen třikrát. Je to složité, musíme rodiče obvolávat a se všemi se domluvit na společném termínu. Když se potom stane, že někdo nepřijde, tak je to nepříjemné,“ popsala praktická lékařka pro děti a dorost z ordinace Jespraktik Lenka Procházková.

Děti od pěti do jedenácti let očkují také nemocnice. Jako první začala Fakultní nemocnice Olomouc.

„Očkování této věkové skupiny probíhá v očkovacím centru nemocnice v neděli a pondělí. Zájem je poměrně malý a trend spíše klesající. Doposud bylo dětem aplikováno 566 prvních dávek a 407 druhých,“ shrnul mluvčí Adam Fritscher.

Nejmenší děti očkují rovněž nemocnice v Přerově, Prostějově nebo Šumperku. Ani tam se ale fronty nestojí.

„Zájem je úplně minimální. Očkovací centrum pro nejmladší děti máme otevřeno pouze jeden den v týdnu a poptávku tím v klidu pokryjeme,“ uvedla například mluvčí šumperské nemocnice Hana Hanke.

Část rodičů váhá mimo jiné i proto, že na očkování nejmladší skupiny dětí se stále neshodnou ani mnozí lékaři. Odborníci ale upozorňují na to, že ani pro děti nemusí být vždy covid nemocí s mírným průběhem. V diskusi Institutu pro politiku a společnost epidemiolog Roman Prymula v lednu připomněl, že v poslední době se u dětí objevují i vážnější průběhy nemoci.