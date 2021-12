V Olomouckém kraji začíná očkování dětí, zájem je ale malý

Do Fakultní nemocnice v Olomouci dorazilo šest tisíc dávek vakcíny Comirnaty junior od společnosti Pfizer/BioNTech, která je určená pro děti od 5 do 11 let. Lékařům do ambulancí je v pátek rozvezl hasičský sbor. S očkováním začala jak fakultní nemocnice, tak někteří privátní pediatři.