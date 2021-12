Firmy v Olomouckém kraji trápí covid i výpadky dodávek

„Denně nám v posledních týdnech chybělo zhruba 15 až 25 lidí. Většina z nich nemá covid, ale jiná respirační onemocnění, někteří jsou v karanténě,“ sdělil Cyril Svoboda, majitel společnosti Fenix Jeseník, která vyrábí elektrické topné systémy a dodává je do celého světa.

I když je výpadek výrazný, podle Svozila není ohrožena výroba. „Je potřeba pečlivěji a podrobněji plánovat. Věřím, že během několika týdnů se situace zlepší,“ doplnil.

Zatímco řada firem své zaměstnance motivuje k očkování, Fenix to nedělá. „Je to odpovědnost každého. Neočkovaní už tak mají řadu nevýhod a jsou tlačeni do vakcinace státem. Není potřeba to řešit i na úrovni firmy,“ řekl Svozil.

Když porovná potíže s chybějícími zaměstnanci a všudypřítomným nedostatkem komponentů a materiálu, je podle něj nemocnost výrazně menší problém. „Výrobu při vyšší nemocnosti přeorganizujeme, ale když chybí materiál, tak to zkrátka nahradit nejde,“ vysvětlil.

Výrobce ložisek Koyo Bearings Olomouc odhaduje nemocnost na covid na přibližně tři procenta zaměstnanců. Obdobná čísla jsou u dalších nemocí. Jediným benefitem motivujícím k očkování je zde den volna na vakcinaci.

Olomoucká firma také nevidí v nemocnosti zásadní problém. „Protože vyrábíme především pro automobilový průmysl, je pro nás větším problémem než nemocnost rušení zakázek,“ sdělil šéf závodu Martin Novák.

Podporují vakcinaci tisícovkou

Naopak světový výrobce optiky Meopta Přerov lidi motivuje k vakcinaci výrazněji. „Očkovaní zaměstnanci mají nárok na jednorázovou odměnu tisíc korun na benefitovou kartu a také časově omezenou odměnu tisíc korun měsíčně k výplatě,“ popsala mluvčí Meopty Vladimíra Hacsiková.

Meopta nejpozději v lednu zřídí své očkovací centrum. „Podpora očkování je pro nás důležitá z pohledu zajištění chodu naší společnosti. Na našich včasných dodávkách je závislá řada zákazníků z celého světa,“ dodala. Aktuálně je podle ní naočkováno přibližně sedmdesát procent zaměstnanců firmy.

Očkování podporuje i společnost Úsovsko Klopina na Mohelnicku patřící k největším zemědělským podnikům v republice. „Každý, kdo je letos očkován aspoň jednou dávkou, dostal tisícovku. Navíc jsme před čtrnácti dny pozvali lékaře přímo do firmy. Za jeden den naočkoval přes sedmdesát zaměstnanců,“ popsal šéf Úsovska Jiří Milek.

Přesto je nyní ve firmě naočkováno jen zhruba šedesát procent personálu. „Ukazuje se, že finanční odměna není tak velkou motivací, jak jsme si představovali,“ řekl.

Úsovsko si zažilo nejhorší období před několika týdny, když chyběla až třetina zaměstnanců. „Nejhorší to bylo v potravinářské výrobě, kde jsme museli přechodně omezit směnnost. Teď už se to zlepšuje, byť pořád je kvůli covidu potřeba přeorganizovávat především potravinářskou výrobu,“ doplnil Milek.

Proočkovanost se liší

Podle šéfa krajské hospodářské komory Bohuslava Švamberka je situace v každé firmě jiná. „Jsou tu firmy, kde je dobrá proočkovanost, i ty, kde je velmi nízká. Většina firem si ale situaci hlídá častým testováním, aby se vyvarovala vysoké nemocnosti,“ říká Švamberk.

Podle něj manažeři nebo majitelé se automaticky stávají zlými, když se pokusí lidi do očkování tlačit. „Spíš však platí, že se šéfové firem obávají lidem očkování nařídit. Je to vedeno strachem, že mohou přijít i o kvalitní zaměstnance, protože jinde po nich očkování chtít nebudou,“ vysvětlil Švamberk.

Podporu očkování různými benefity ze strany firem nevidí jako správnou. „Dělá to mezi zaměstnanci jenom zlou krev,“ podotkl.