Nádražní lípa pamatuje císaře, teď má padnout při modernizaci železnice

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce strom pokácet během nadcházející modernizace a elektrizace tratě z Olomouce do Uničova.

„Jako obec jsme se jasně vyjádřili už v roce 2016, kdy přišla první žádost o povolení ke kácení. Tu jsme zamítli, bohužel ale odstranění lípy v projektu zůstalo. Nyní nám přišla opětovná žádost, kterou jsme opět zamítli, SŽDC se proti tomu ale odvolalo,“ popsala starostka Bohuňovic Jitka Stužková.

Ta nechápe, proč nebylo v mezičase možné najít řešení, jak lípu zachovat. Zvlášť když výrazně větší změnu se v projektu prosadit podařilo.

„Původně mělo být zrušeno celé nádraží a měla ho nahradit pouhá zastávka. S tím jsme také nesouhlasili, protože tu máme spoustu dojíždějících, a nakonec to bylo změněno. Jsme za to samozřejmě rádi, ale o to méně je pochopitelné, proč nešlo s dnešními technickými možnostmi upravit projekt tak, aby zůstala i lípa,“ diví se starostka.

SŽDC má kácení lípy, která navzdory svému stáří nemá ochranný status památného stromu, za nevyhnutelné.

„Součástí projektu elektrizace trati do Uničova je rekonstrukce železničního spodku, výstavba nástupišť a vybudování nových inženýrských sítí. Tyto práce významně zasáhnou do kořenového systému, který není možné dostatečně ochránit. Strom se navíc nachází v ochranném pásmu trakčního vedení, které bude na trati vybudováno, a bylo by tudíž nutné zredukovat i jeho korunu,“ uvedla mluvčí Nela Friebová.

Současně odmítá, že by se SŽDC nepokusila kácení lípy vyhnout. „Situace je ovšem kvůli jejímu umístění velice složitá. Prověřili jsme technické možnosti úpravy projektu, bohužel je to ale z důvodu prostorových omezení ve stanici Bohuňovice nereálné,“ reagovala mluvčí.

Lípa by byla podle SŽDC stavbou natolik oslabena, že by se do budoucna stala potenciálním rizikem.

„Zdraví a bezpečnost cestujících jsou pro nás na prvním místě, a výsledkem takto velkého zásahu do nadzemní i podzemní části včetně odstranění významné části kořenů by byla destabilizace stromu. V případě třeba silného větru by pak mohlo dojít k jeho pádu a s velkou pravděpodobností k úrazu nebo ohrožení železniční dopravy,“ shrnula Friebová.

Strom by podle obce bylo možné v krajním případě i přesadit

Vedení obce s tím ale nesouhlasí. „Nechali jsme si udělat posudek Agenturou ochrany přírody a krajiny, podle kterého by zásah lípě neuškodil, pokud se udělá šetrně. Zvláště pokud by se o ni následně dobře pečovalo. Což se doposud nedělo. Tudíž jsme nabídli, že jsme ochotni převzít péči o strom, přestože není na pozemku obce,“ podotkla starostka.

V krajním případě existuje podle jejích slov ještě možnost lípu přesadit, což by sice bylo nákladné, ale podle odborníků uskutečnitelné.

„Takže si opravdu nemyslíme, že by bylo nevyhnutelné lípu pokácet. U nádraží jich bylo původně dokonce několik, ale zůstala jen tato, a proto bychom o ni neradi přišli,“ dodala Stužková.

O osudu bohuňovické lípy nyní bude rozhodovat krajský úřad, který může zamítnout odvolání SŽDC, nebo naopak povolit pokácení, případně ještě vrátit záležitost zpět bohuňovickému úřadu k novému posouzení.

Elektrifikace a modernizace trati z Olomouce do Uničova za téměř 4 miliardy korun začala letos v létě a má být dokončena v polovině roku 2022. Po ní bude mít trať řadu parametrů srovnatelných s hlavními koridory včetně maximální povolené rychlosti 160 kilometrů v hodině.

Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se díky tomu zkrátí ze 40 na 28 či 26 minut a v pracovní dny budou ve špičce jezdit i spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi dokonce za 17 minut.

„Spojení Olomouce a Uničova patří mezi tři nejvytíženější neelektrizované tratě v Česku. V úseku před Olomoucí se po ní přepraví takřka čtyři tisíce lidí denně a na trase Šumperk – Olomouc jde celkem o více než sedm tisíc cestujících,“ vysvětlil v roce 2015 ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík obří investici do lokální tratě.