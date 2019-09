Drahé řešení z nouze. Olomoucký kraj dal regionální vlaky ČD a čelí kritice

Olomoucké hejtmanství podepsalo smlouvu na obslužnost motorových svazků Sever a Haná s Českými drahami (ČD) letos v květnu. Na Hané budou ČD jezdit za 142,12 korun, na Severu dokonce za 172,58 korun za takzvaný vlakokilometr. A právě vyjednaná cena je jedním z bodů dohody, který budí přinejmenším pochybnosti.

Například sousední Zlínský kraj totiž podle informací MF DNES vyjednával daleko tvrději a kromě toho, že některé svazky získali i soukromí dopravci, se tamní ceny pohybují mezi 126,5 až 165,9 korun na vlakokilometr. Naopak v Olomouckém kraji budou cestující vozit opět jen ČD a kraj to navíc přijde výrazně dráž.

Příznivější ceny podle zdrojů MF DNES vyjednaly i některé další kraje, jinde dosud kontrakty nejsou uzavřené. Jde v nich přitom doslova o každou korunu. Pro představu – na obou zdejších svazcích dohromady (Haná a Sever) předpokládají ČD najezdit 2,349 milionu vlakokilometrů ročně.

K podpisu smluv na svazky Sever a Haná došlo, jak ostatně přiznává i náměstek pro dopravu Jan Zahradníček (ANO), na poslední chvíli.

„Byli jsme v časovém presu a museli jsme se rozhodnut. Věřím, že jsme se rozhodli správně. Smlouvy byly uzavírány po několika kolech tržních konzultací,“ tvrdí Zahradníček.

Náměstek o smlouvě: Je to realita, nic lepšího jsme nedostali

Vítězné ČD nepovažují dojednané ceny za vysoké. „Ve srovnání s obdobnými dopravními modely a vozidly jde o ceny srovnatelné, rozhodně nejsou vysoké. Zcela odpovídají objednanému výkonu, vozidlům, kvalitě a sjednaným investicím,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Na otázku, zda je kraj s vyjednanými podmínkami spokojen, Zahradníček odpověděl vyhýbavě.

„Spokojení... Je to realita, nic lepšího jsme nedostali. My jsme to dělali se vší odpovědností,“ uvedl.

Cenu ve svazku Sever ovlivnilo i plánované nasazení repasovaných vozů Stadler, které národní dopravce před časem nakoupil za 190 milionů korun. Stadlery by měly postupně vyjet už během příštího roku. Jak ovšem přiznávají ČD, jejich nasazení se aktuálně komplikuje.

„Jednotky jsou nyní neprovozní, nemají platné technické kontroly, je nutné realizovat opravy vyššího stupně, dále zajistit přizpůsobení a schválení vozidel pro provoz na české infrastruktuře a v neposlední řadě zajistit jejich modernizaci podle požadavků Olomouckého kraje,“ uvedla Rajnochová.

ČD už sice vypsaly na modernizaci vozů soutěž, jenže nikdo se do ní nepřihlásil. V rámci předběžných tržních konzultací teď sbíraly ČD informace, aby mohly zakázku vypsat znovu. Podle Zahradníčka v případě problémů s nasazením nových vozů jsou ve smlouvě stanovené sankce.

Jednání s Leo Expressem nedopadlo

To, jakým způsobem vedení kraje přistupovalo k zajištění vlakové dopravy, provází od počátku řada otazníků. O drážní zakázku v krajích totiž již před časem projevil zájem například soukromý dopravce Leo Express (LE). Od prosince tak bude jezdit například na Pardubicku nebo v již zmíněném Zlínském kraji.

Mluvčí společnosti Emil Sedlařík pro MF DNES uvedl, že LE byl ještě v roce 2017 v kontaktu i s Olomouckým krajem.

„Iniciativa byla z naší strany, kdy jsme Olomouckému kraji a koordinátorovi KIDSOK představovali možná vozidlová řešení včetně finančních modelů. Nicméně ze strany Olomouckého kraje jakýkoli zájem opadl na začátku roku 2018, kdy došlo k optimalizaci autobusové dopravy, která vyvolala nevoli u části cestujících,“ uvedl Sedlařík.

Zahradníček to však označuje pouze za tvrzení LE. „My jsme jednali kromě ČD s Arrivou a LE. Arriva nakonec řekla, že do toho nepůjde, protože vozidla připravená na tuto zakázku nakonec udala jinde, a není schopná se dostat na cenu nižší než ČD,“ tvrdí.

„V jednání s LE nebyla zajištěna celá řada služeb, které jsme požadovali. My jsme chtěli garance kolem záložních vozidel, kolem prodeje jízdenek a kolem oprav vozidel. To nám spolehlivě nedoručili,“ dodal Zahradníček.

LE se naopak brání, že takové požadavky nikdy neobdržel. A kritická je k dohodnutému kontraktu i krajská opozice. Zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL) MF DNES řekl, že mu vadí, jak vedení kraje záležitost podcenilo a neřešilo ji včas – tedy už v roce 2016. Na zastupitelstvu se konkrétní materiály začaly objevovat až v roce 2018.

„Největší problém je způsob, jak vedení kraje postupovalo a nevytvářelo podmínky pro to, aby národní dopravce (ČD) měl daleko větší motivaci podat lepší nabídku v poměru cena, výkon a kvalita pro cestující, protože s vysokou pravděpodobností ČD věděly, že se kraj dostal do časové tísně, kdy víceméně nemá jinou možnost, než slevit z požadavků,“ podotkl Jurečka.

Boj o elektrické tratě bude zřejmě opět rozhodnut bez soutěže

Nevyřešené zatím zůstávají elektrické tratě. Na jejich obslužnost podepsal kraj smlouvu s ČD začátkem září, avšak pouze do roku 2022, kdy by měla skončit modernizace trati do Uničova. Desetiletý kontrakt od roku 2023 opět láká jak ČD, tak Leo Express.

„Olomouckému kraji nabídneme moderní nízkopodlažní elektrické jednotky, na jejichž pořízení již ČD vypsaly výběrové řízení, kdy nyní bude probíhat nabídková fáze,“ zní od národního dopravce.

„Chtěli bychom Olomouckému kraji nabídnout zcela nová vozidla v souladu s tím, co Olomoucký kraj dlouhodobě plánoval,“ uvedl mluvčí LE.

Původně plánované nabídkové řízení však chce nyní vedení kraje změnit na přímé zadání s tržními konzultacemi – stejně, jak to bylo u motorových svazků. To kritizuje LE, podle kterého to umožní netransparentně uzavřít další smlouvu se stávajícím dopravcem. Podle Zahradníčka však hejtmanství hodlá jednat jak s ČD, tak s Arrivou a LE.