Obce na koncích opuštěné tratě se přou, zda ji zrušit, nebo obnovit

Opuštěná železnice ani po třech kolech prodeje, kdy cena spadla z 3,9 milionu na 560 tisíc korun, nenašla kupce a obce nezareagovaly ani na bezúplatný převod. Na zrušení trati se před pár dny shodli i zastupitelé Velké Kraše. Obec má přitom v této otázce hlavní slovo, protože koleje leží z velké části na jejím katastru.

„Je to určitě posun, protože zatím jsme stanovisko zastupitelstva neměli,“ sdělil starosta Velké Kraše Zdeněk Zátopek.

Nabídku SŽDC na bezúplatný převod trati obec odmítla, protože by ji musela ještě pět let po nabytí udržovat v provozuschopném stavu. Velká Kraš teď vyčká na oficiální zrušení trati a za jakých podmínek ji poté bude možné získat.

„Bude také záležet na dotačních možnostech. V úvahu připadá zrušení železničního tělesa a vybudování cyklo- a in-line stezky. To je ale bez masivní dotace nereálné,“ přemítá Zátopek.

Podle něj by se dal prostor v okolí trati vedoucí u silnice využít také pro nové autobusové zastávky.

„V současné době nemáme zastávky mimo komunikaci v zálivech, protože na to není prostor. Je to nebezpečné, zvlášť proto, že autobusy jezdí hlavně děti do škol a zpět,“ popsal Zátopek.

Vidnava dál bojuje o obnovení provozu a až tři páry vlaků denně

Vidnava se zrušením trati nesouhlasí. „My chceme, aby stát trať nezrušil, protože pokud se tak jednou oficiálně stane, tak už tady nikdo nikdy železniční provoz neobnoví. Chceme vyvolat jednání s odpovědnými místy, aby tu znovu jezdily dva až tři páry osobních vlaků denně. Když se spoje dobře nastaví, nemusí jezdit prázdné,“ uvedl starosta Vidnavy Rostislav Kačora.

Podle něj je k zachování trati ještě další důvod. „Mohla by posloužit i pro přepravu dřeva ve směru do vnitrozemí, kterého je kvůli kůrovcové kalamitě nadbytek,“ dodává vidnavský starosta.

Velká Kraš je však k obnově tratě skeptická.

„Těžko si představit, že by zde znovu jezdily vlaky. Vždyť je už v hodně špatném stavu, hodně pražců je ztrouchnivělých. Obnova do provozuschopného stavu by stála určitě alespoň desítky milionů a ty sem nikdo nedá, protože se nedá předpokládat, že by lidé využívali železnici ve větším počtu,“ je přesvědčený starosta Zátopek.

Podle něj, i kdyby stát trať obnovil, tak by ji nechtěl provozovat. „Provozní náklady by byly enormně vysoké, byly by na nás, protože nevím, kdo by nám na provoz poskytl dotaci. Takže bychom to finančně nezvládli a nebyli bychom to schopni pokrýt ani personálně,“ uvedl Zátopek.

O trať neměl nikdo zájem navzdory třem kolům prodeje

SŽDC, která má trať v majetku, potvrdila, že usiluje o její zrušení. „Na této trati nebyla dlouhodobě objednána doprava. Proto byla jako zbytná nabízena ve třech kolech k prodeji,“ sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

„Když o koupi nebyl zájem, nabídli jsme ji obci k převodu zdarma. Když odmítla, zahájili jsme proces zrušení. Ten stále běží, výsledek ani termín jeho ukončení nelze předjímat,“ dodal.

Provoz mezi Velkou Kraší a Vidnavou byl zahájen v roce 1897. Poté byla trať prodloužena až do polské Nysy, po druhé světové válce však železnice z Vidnavy do Nysy zanikla.

Kvůli nezájmu lidí a vysoké ztrátovosti pak přestal Olomoucký kraj v roce 2010 mezi Velkou Kraší a Vidnavou objednávat dopravu a provoz tak skončil. S obnovením pravidelné dopravy v úseku hejtmanství nepočítá.