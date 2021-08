RETRO: Hry ve věku nevinnosti. Čáslavská vstávala první a chystala si drdol

Olympijské hry s letopočtem 2021 spějí nezadržitelně ke svému závěru. Oheň v Tokiu v neděli vyhasne. Už je to sedmapadesát let, když v říjnu 1964 hořel nad japonskou metropolí poprvé. Čechoslováci sem tehdy letěli s deseti mezipřistáními. Hitem her byly malé přenosné televizory. A jejich královnou česká gymnastka Věra Čáslavská.