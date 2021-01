The Times: V japonské vládě panuje shoda na nutnosti zrušit olympiádu

Kabinet premiéra Jošihideho Sugy se podle něj nyní soustředí na to, aby si zajistil pořádání her v dalším volném termínu, tedy v roce 2032. Vládní mluvčí označil zprávu za nepravdivou, organizátoři her uvedli, že se na událost plně připravují.

„Nikdo to nechce říct jako první, ale panuje shoda na tom, že je to příliš složité. Osobně si nemyslím, že se budou (hry) konat,“ řekl zdroj The Times. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) i japonská vláda přitom veřejně stále tvrdí, že se největší sportovní akce na světě letos odehraje za přijetí zvláštních opatření proti šíření nákazy.



Podle listu však hrozí, že by se olympiáda namísto sportovního svátku a oslav mezinárodní soudržnosti mohla stát akcí, na níž dojde k významnému rozšíření viru. Japonsko totiž kvůli zimní vlně pandemie vyhlásilo stav nouze ve svých největším městech včetně Tokia. Průzkumy ukazují, že s pořádáním her letos v červenci a srpnu nesouhlasí 80 procent Japonců.

Zrušení olympiády by podle listu bylo pro Japonsko finanční katastrofou. Země již na přípravy vynaložila nejméně 25 miliard dolarů (536 miliard korun), z nichž tři čtvrtiny pocházely z veřejného rozpočtu.

Cílem vlády je podle The Times udržovat zdání toho, že země stále o pořádání olympiády letos v létě usiluje, aby Japonsko získalo automaticky právo na pořádání her v náhradním termínu v roce 2032 ve chvíli, kdy bude letošní akce nevyhnutelně zrušena.

Japonské vedení přitom zřejmě čeká na první krok ze strany jiných států podobně jako loni, kdy se rozhodlo o odložení her poté, co Kanada a Austrálie ohlásily, že na akci nevyšlou svoje sportovce. „Pokud by někdo jako (americký) prezident (Joe) Biden řekl, že sportovci USA nemohou přijet, pak bychom mohli říct: Tak, teď je to nemožné,“ řekl zdroj The Times.

Premiér Suga v bezprostřední reakci na zprávu britského listu v parlamentu prohlásil, že je odhodlán olympijské hry letos uskutečnit. V podobném duchu se následně vyjádřili i organizátoři akce, kteří uvedli, že se „plně soustředí“ na přípravy ve spolupráci s japonskou vládou a MOV. Vládní mluvčí Manabu Sakaj pak uvedl, že se zprávy o možném zrušení her nezakládají na pravdě.

Letní hry v roce 2024 se budou konat v Paříži, o čtyři roky později pak v Los Angeles. Rozhodnutí o tom, která země bude pořádat olympiádu v roce 2032, padne zřejmě do roku 2025.