Půl roku před startem her v Tokiu panují kvůli covidu stále pochybnosti

Pracuje se na čtyřech variantách podle toho, jak moc se nákaza bude šířit. Začátkem února by se zástupci národních olympijských výborů měli dozvědět detaily, jak budou scénáře vypadat a který z nich se bude aplikovat. Do března by se mělo rozhodnout o přítomnosti diváků na tribunách.

Zatím se dostávají na veřejnost jen dílčí opatření. Doporučená, ale nikoliv povinná bude pro účastníky vakcína, pořadatelé plánují testování a sportovci budou mít omezenou délku pobytu v olympijské vesnici. Zapovězeno bude sdružování, tradičně vítaná součást olympijského svátku.



Situace je jiná než loni v březnu, kdy byly olympijské hry kvůli koronaviru odloženy. Japonský virolog Kentaro Iwata upozornil, že vzhledem k další vlně pandemie je nebezpečí šíření nákazy vyšší než před rokem a považuje olympiádu za příliš riskantní podnik. Na druhou stranu se velké sportovní akce konají, zatímco na jaře 2020 se rušila jedna za druhou.

Přináší to různé komplikace. Na házenkářské mistrovství světa kvůli koronaviru ani neodjely česká a americká reprezentace a v průběhu turnaje odstoupily Kapverdy, které neměly dost zdravých hráčů. V přísné izolaci kvůli přítomnosti nakažené osoby v jejich letadle se ocitly desítky tenistů a tenistek před Australian Open.

Olympiáda v podstatě sestává z řady šampionátů a vrcholných turnajů konaných na jednom místě a zkoncentrovaných do zhruba dvou týdnů. Nejedná se o stovky, ale o tisíce lidí. Jen sportovci a nezbytný doprovod představují přibližně 15 000 osob z celého světa, to sebou nese velké riziko šíření nákazy.

Britské Timesy uvedly, že japonská vláda při soukromých jednáních došla k závěru, že kvůli koronaviru bude nutné hry zrušit. Vládní mluvčí ale vzápětí označil zprávu za nepravdivou, organizátoři her uvedli, že se na událost plně připravují. O konání her ujišťuje i prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach.

„V této chvíli nemáme důvod nevěřit, že olympijské hry v Tokiu začnou 23. července na Olympijském stadionu. Proto neexistuje žádný plán B a proto jsme naprosto oddaní tomu, abychom připravili bezpečné a úspěšné hry,“ uvedl ve čtvrtek.



V olympiádu věří i prezident Světové atletiky Sebastian Coe, který byl šéfem organizačního výboru při OH 2012 v Londýně. Ze všech zemí na světě je podle něj právě Japonsko schopné takový úkol zvládnout. „Jako šéf sportovní federace jsem opravdu vděčný, že se s tím potýká právě Japonsko a ne nějaké jiné země, které mi přišly na mysl. Jsem si jistý, že tam budeme,“ řekl.

Klíčové zřejmě budou příští dva měsíce. Loňské rozhodnutí o bezprecedentním odložení olympijských her přišlo 24. března jen dvanáct dní poté, co byl v Řecku zapálen olympijský oheň. Také tehdy do poslední chvíle MOV i japonští pořadatelé ujišťovali, že se hry uskuteční.