Na slavnostním zahájení her v Tokiu bude jen asi polovina sportovců

10:03

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) očekává, že se zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Tokiu aktivně zúčastní jen 6000 sportovců místo 11 000 ze 200 zemí, kteří na hry postupně přijedou. Uvedl to japonský deník Jomijuri Šimbun. Vyplývá to mimo jiné z pravidel pro pobyt v olympijské vesnici, který bude muset být kvůli koronavirovým omezením kratší než obvykle.