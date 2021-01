Pořádat, či skrečovat? Olympijské pochyby se vetřely i do japonské vlády

Vláda do tohoto data také zřejmě pozastaví výjimku pro zahraniční sportovce, kteří nyní po příjezdu na kempy do Japonska nemusejí do čtrnáctidenní karantény.

Japonská veřejnost se v posledním průzkumu postavila proti konání odložené olympiády letos v létě, ale organizátoři i vládní představitelé dosud jednohlasně ujišťovali, že jsou schopni i v době pandemie obří sportovní akci bezpečně uspořádat. Ministr Kono ale už tak přesvědčený není.

„Když se podíváte na koronavirovou situaci, tak se může stát všechno. Organizační výbor a Mezinárodní olympijský výbor (MOV) musejí pochopitelně zvažovat náhradní plány. Ale vláda nadále tvrdě pracuje na přípravách,“ řekl na tiskové konferenci.

Letní olympiáda v Tokiu? V roce 2021, nebo nikdy.

V japonských médiích se už objevily zprávy, že v únoru bude MOV jednat s pořadateli o možném zrušení olympiády. Výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto to ale označil za fámy.

Znovu ale zřejmě nastanou komplikace při příjezdech sportovců do Japonska. Stejně jako na ostatní cizince se na ně totiž bude opět vztahovat nutnost karantény, jak uvedla agentura Kjódó s odkazem na dobře informované zdroje. Zrušení výjimky by mělo být dočasné, zatím do 7. února.

Japonští sportovci se budou moci vrátit do vlasti, ale budou muset rovněž absolvovat dvoutýdenní karanténu, při které nesmějí závodit ani trénovat. Na olympiádu, která by měla začít 23. července, se chystá přes deset tisíc sportovců z více než dvou stovek zemí.