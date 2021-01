V Tokiu kvůli koronaviru zrušili výstavy olympijské pochodně

V pátek začne v Tokiu a třech sousedních prefekturách platit kvůli zvýšenému počtu případů nákazy koronavirem stav nouze.

Pochodeň pro odložené olympijské hry v Tokiu byla vystavována na konci minulého roku v různých městech a akce se měla znovu rozběhnout dnes.

Štafeta s pochodní by měla ve Fukušimě odstartovat 25. března. Pořadatelé chtějí zachovat trasu i program naplánované předtím, než museli OH kvůli pandemii koronaviru o rok odložit. Zahajovací ceremoniál her v Tokiu se uskuteční v Tokiu 23. července.