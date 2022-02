Ledecká je v Číně, dorazila poslední z českých hvězd

Tři dny před slavnostním zahájením zimních olympijských her v Pekingu jsou v Číně všechny největší české medailové naděje. Do dějiště zdárně dorazila a prošla testy na koronavirus Ester Ledecká, dvojnásobná vítězka z minulých her.