ZÁPISNÍK: Po covidu na hry? Těžší než vylézt na Velkou čínskou zeď

Spíš bych jen rád zmínil, že úplně nesouzním s hojně skloňovanými názory typu „je lepší to prodělat před olympiádou“ či „štěstí v neštěstí“. Sloužím jako živý příklad, že nákaza omikronem a bezproblémový průběh nemoci v relativně vzdálené době před startem her rozhodně nepředstavuje výhru.

Můj příběh v rychlosti?

10. ledna mi vyšel pozitivní PCR test. Nedávná nákaza pro sportovce či jakéhokoli účastníka her znamená v různých časových intervalech před příletem dodat čínským pořadatelům původně čtyři, po úpravě dokonce pět negativních výsledků. Tím mi započal testovací maraton, který dál pokračuje.

19. ledna - tři dny po ukončení pětidenní izolace - mi skutečně vychází výsledek se záporným rezultátem. Jenže dál testy nabírají grády.

20. ledna: pozitivní.

21. ledna: pozitivní.

25. ledna: negativní.

26. ledna: negativní.

28. ledna: negativní.

29. ledna: negativní.

30. ledna: pozitivní.

31. ledna: negativní.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na tiskové konferenci po jednání vlády.

Ironií už je, že počátkem týdne, kdy se definitivně rozhodovalo o mém úterním (ne)odletu, se objevila na twitterovém účtu ministra Válka zpráva: „Ode dneška platí, že všichni, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní PCR test a mají ukončenou izolaci, se nemusí preventivně testovat ani nastupovat do karantény.“

Důvod je zřejmý. Neinfekční dávka viru v těle uzdraveného jedince může zůstat klidně i měsíc.

Bohužel, v tomhle Čína není blízká Česku, jak se nás snaží přesvědčit z Pražského hradu, a pro přílet a pobyt v zemi podobná výjimka neexistuje. Dodej negativní testy, jinak se na hry dívej v televizi.

Teď už nejde o jednu novinářskou komplikaci, ale hlavně o samotné olympioniky a jejich doprovod. Otázka po pozitivním testu správně nezní kdy, ale zda se stihnu do Pekingu vůbec přepravit.

Možná až trochu naivně vyznívají třeba věty generálního manažera hokejové reprezentace Petra Nedvěda, který do Číny nezmobilizoval žádný brankářský záskok, ač mu to upravené regule umožňovaly: „Nechceme brát brankáře, protože máme tři, kteří budou po covidu. Nevidíme nutnost nominovat čtvrtého.“

Realita? Do Číny v pondělí večer - o pět dní později oproti původnímu scénáři - odcestoval jen gólman Will. Nepřipojil se k němu kolega Bartošák, jemuž v den odletu vyšel hraniční test. Místo toho s Hrubcem - předpokládanou jedničkou - v úterý absolvoval v Praze dvojí testování a až to je určující, zda mohou nasednout na středeční let do Pekingu.

„Včasně“ prodělaná nákaza automaticky nezaručuje poklidnější cestu na hry. Naopak. Stresuje, vnáší nejistotu, okrádá sportovce o důležitou část přípravy. A vytváří dojem, že snadnější bude vyšplhat se na Velkou čínskou zeď než se po covidu dostat na olympiádu.