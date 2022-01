Nečekaná nominace. Lyžařka z Plzně letí na olympiádu do Pekingu

„Potěšilo mě to, vůbec jsem to nečekala. Myslela jsem si, že všechna místa jsou přerozdělená, takže jsem strašně ráda,“ rozplývala se třiadvacetiletá závodnice.

Nebyla jste naopak smutná z toho, že jste nefigurovala už v původní soupisce pro Peking?

Měla jsem nominaci docela blízko, povedlo se mi zabodovat v jednom Evropském poháru. K tomu, abych měla jistotu, jsem potřebovala body ze dvou závodů, což se mi bohužel nepovedlo. Ale nakonec to dobře dopadlo, jsem ráda.

Dvacáté místo v Evropském poháru je pro vás zatím nejlepší výsledek v kariéře?

Určitě jo.

Loni v únoru jste byla blízko startu na světovém šampionátu, ale zranila jste se.

S odstupem už to beru tak, že se to prostě stalo a je už to v pohodě. Ale mrzelo mě to, zranila jsem se na tréninku pár dnů před startem v dějišti mistrovství světa.

Jak jste se ze zdravotních problémů dostávala?

Byl to těžký rok. Nejdřív covid, na podzim vyhřezlá plotýnka, měsíc jsem nemohla lyžovat. Pak jsem se těšila na velké závody a stal se ten úraz. Takže ze sezony jsem byla zklamaná, neměla jsem moc odhodlání pro další. Nakonec jsem se do toho znovu vrhla a jsem ráda, že jsem u toho zůstala. Zranění nebylo nakonec tak vážné, stačil jen měsíc klidu.

Prostě sezona blbec, jak se říká.

Tahle byla taková nejvíc. Jednou jsem si poranila koleno a musela na operaci, ale tohle se stupňovalo, pořád něco, bylo to vyčerpávající. Nejhorší pro mě bylo, že jsem přišla o všechny velké závody.

Aspoň jste stihla získat bakalářský titul na vysoké škole, že?

Je to tak. Dopsala jsem bakalářku, obhájila státnice, mám splněného bakaláře. Teď pokračuji na navazujícím magisterském studiu v Brně na Masarykově univerzitě, obor aplikovaná kineziologie.

Stíháte kombinovat studium s tréninkem bez potíží?

Na podzim to ještě docela šlo, to jsem ve škole občas byla, ale přes leden už to bylo horší. Uvidíme, ale mám prodloužený semestr, takže snad bude vše v pohodě.

Teď máte před sebou olympiádu. Jaké jsou vaše ambice?

Hlavní cíl je si to užít. Je to pro mě zodpovědnost, ale i dobrá zkušenost. Chci podat takový výkon, abych měla dobrý pocit.

V jaké disciplíně alpského lyžování se cítíte nejsilnější?

Nevím, asi ve sjezdu. Ale největší šance na nějaký dobrý výsledek je asi v alpské kombinaci, to nejezdí zase tolik lidí.

Už víte, jaký vás čeká program?

Teď jsem na pár dní doma, budu regenerovat. Třetího a čtvrtého února jedu Evropský pohár v Itálii v superobřím slalomu, šestého pak letím do Pekingu.

Asi si musíte nyní dávat dvojnásobný pozor, abyste se třeba nenakazila koronavirem...

To určitě budu, byla by to obrovská smůla. Doufám, že mě to nepotká. Budu se hlídat a snad bude všechno v pohodě.

Co očekáváte od olympiády bez fanoušků?

Tím, že je mou první, nemám přesné srovnání, jaké je to bez covidu. Z tohoto pohledu mě to asi tolik nepostihne jako ty, kteří tohle srovnání mají a byli na olympiádě v normálních podmínkách. Budou omezení, ale tak to je. I tak jsem ráda, že jedu.