Olympiáda v totalitní zemi. Kajakář Dostál kritizuje hry v Pekingu i MOV

Olympijské hry v totalitní zemi. Neexistující svoboda. Miliony Ujgurů v převýchovných táborech. Kajakář Josef Dostál se pustil do blížících se zimních olympijských her v Pekingu. „Můžu mlčet, ale to nechci. Olympionikem jsem totiž pořád, ne jen v době letních her, a proto chci říct svůj názor,“ napsal na Facebooku.