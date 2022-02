Snowboardový kouč: Ester? Nikdy jsem netrénoval tak talentovaného sportovce

V Koreji vaše svěřenkyně předvedla sportovní zázrak. Vy jste už dříve řekl, že zázraky se můžou opakovat. Vážně v to věříte?

Mnohem důležitější je, že věřím Ester a týmu kolem ní. Já zázraky v rukou nemám, ale Ester udělala všechno pro to, aby byla připravená, aby mohla dál excelovat a předvést to nejlepší, co v ní je. Na snowboardu i na lyžích děláme všechno pro to, aby to tak bylo.

Co se musí stát, aby Ledecká opravdu uspěla?

Všechno spočívá v jednoduchosti, v základech. Ty musíte splnit a taky si to musíte užít.

Je pro vás výhoda, že na snowboardu už tady závodila?

Kdykoliv máme zkušenost s kopcem, na který jedeme, je to výhoda. Je fajn, že to místo známe, Ester je navíc závodnice, která hodně dá na pocit. Takže to, že už tady jela a ví, jak se cítila, je samozřejmě důležité. Minule tady byla v paralelním obřím slalomu druhá a předvedla dobrý výkon. Ale my víme, co udělat, abychom se zlepšili.

Tým Ester Ledecké. Servisák Miloš Machytka (zcela vlevo), trenér snowboardu Justin Reiter a lyžařský kouč Tomáš Bank.

Sníh jí sedí?

Když to řeknu jednoduše, je to hodně studený, suchý a umělý sníh, skvělý pro carving, skvělý pro snowboarding. Přesně takový jsme očekávali, proto jsme trénovali v oblastech s podobným sněhem, třeba v Coloradu. A Ester přesně takový sníh sedí, takže jsme v tréninku nemuseli vymýšlet ani nic speciálního.

Zato má vaše svěřenkyně pro tuto sezonu nový snowboard. Jaký je?

Vyvíjeli jsme ho v posledních dvou letech a musím říct, že v dobrém změnil jezdecký styl Ester. Umožnil jí, aby se rozvinula, a díky tomu je teď schopná vyvinout více síly a tlaku během krátkého časového úseku. Díky tomu je celkově lepší, konzistentnější a má lepší pozici na snowboardu.

Takže se zlepšila i v technice jízdy?

Určitě. Na začátku vkládá do oblouku víc tlaku, čímž zkracuje záběr a vytváří větší rychlost. Hodně o jízdě přemýšlí, pracuje se svým tělem a snaží se v něm udržet sílu. Každým dnem se zlepšuje, krok po kroku.

Ester Ledecká během snowboardového tréninku v Pekingu

Olympiádu tentokrát zahájí na snowboardu. Je to výhoda?

Je to asi jedno, pořád je to závod a je jedno, kdy se jede. Když se podíváme na místní sníh, tak je asi fajn, že měla víc času si na snowboard zvyknout, že zvládla časový posun. Tak snad předvede dobrý výkon. Myslím, že už jsme ukázali, že se dovedeme rychle přehodit z lyží na snowboard i obráceně. Není to první rodeo, jak říkáme v Americe. Těšíme se.

Má vlastně na snowboardu soupeřku, když dokáže vyhrát kvalifikaci o čtyři vteřiny? Nebo je to jen o ní a jejích chybách?

Ester se vždycky soustředí hlavně sama na sebe, ale nemyslete si, že nečelíme velmi silnému poli soupeřek. Každý závod v sezoně vyhrála jiná závodnice, včetně Ester. To jen ukazuje, že je tam skupina mladých hladových jezdkyň, které nemají co ztratit. Od Rusky přes Rakušanku až ke Švýcarce.

PŘED ČTYŘMI LETY. Momentka z tiskové konference dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké - vlevo je snowboardový trenér Justin Reiter, vpravo pak ten lyžařský Tomáš Bank.

Může se Ledecká ještě zlepšit, nebo je momentálně na vrcholu?

Pořád na něčem pracujeme. Představte si, že jdete do restaurace, kde dostanete skvělé jídlo, které na talíři skvěle vypadá, ale vy nevíte, kolik je za tím práce, jen říkáte, že vypadá nádherně. Stejné je to s Ester, i ona neustále pracuje, aby byla pořád lepší. Možná to vypadá snadně, ale buďte si jistí, že není.

Potkal jste vlastně někdy dříve podobně talentovaného sportovce?

Hodně jsem nad tím přemýšlel a ne.

V posledních letech už na snowboardu přece jen nejezdí tak často jako dříve. Nevadí soupeřkám, že jim tak trochu krade jejich show, když přijede?

Nikdy jsem se neptal soupeřek, co si myslí o Ester, ale všichni tady máme vzájemný respekt. Každý se snaží být nejlepší verzí sebe sama a holky pochopitelně vidí, že ta její cesta je trochu jiná, ale respektují to. Ony jdou vlastním směrem, což je potřeba taky respektovat.

Oproti hrám v Pchjongčchangu je Ledecká o dost zkušenější. Ještě něco se změnilo?

Vyrostla jako osobnost, jako člověk. Víc si věří, je sama sebou a je hezké vidět, v jak skvělou mladou ženu a sportovkyni vyrostla.