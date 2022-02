11. den ZOH: Ledecká pojede sjezd, biatlonisté štafetu. Hokejisty čeká Švýcarsko

Pestrý úterní program v Pekingu nabídne od 4:00 SEČ sjezd žen i s Ester Ledeckou. Ta je v této disciplíně v poslední době dokonce silnější než v super-G, v němž minulý týden skončila pátá. Zlato už má ze snowboardu. Přidá další medaili?

V závěrečném tréninku zajela Ledecká sedmý nejrychlejší čas. Největší favoritkou je Italka Soffia Goggiaová se startovním číslem třináct. Ledecká se na sjezdovku The Rock postaví jako pátá v pořadí. V závodě ji poté doplní ještě další dvě české závodnice Tereza Nová a Barbora Nováková.

V 7:30 odstartuje štafeta biatlonistů i s českým kvartetem ve složení Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Adam Václavík a Michal Krčmář. Češi obhajují sedmé místo z Pchjongčchangu, i to by znamenalo úspěch. Ve Světovém poháru se v této sezoně Krčmář a spol. dostali do elitní desítky jen v Hochfilzenu, kde byli devátí.

Očekává se opět velký mráz atakující minus 15 stupňů. I proto začne štafeta o dvě a půl hodiny dříve, než se původně plánovalo. „Na zimu jsem se připravoval, ale moc mě mrzí vítr, který jsem chytl na první stojce. To byl totální poryv, který mi zhatil závod,“líčil Krčmář po stíhačce.

Sdruženáře čekají od 9:00 závody na velkém můstku, ve 12:00 pak mají na programu běh na lyžích. Češi vyšlou do bojů čtveřici Tomáš Portyk, Lukáš Daněk, Jan Vytrval a Ondřej Pažout. V předchozím klání na středním můstku se z nich nejlépe vedlo Portykovi, který skončil dvacátý. Závod ovládl Němec Vinzenz Geiger.

Čeští hokejisté musí vyhrát, jinak končí

V 9:40 se hokejisté znovu utkají se Švýcarskem, ovšem tentokrát ve vyřazovací fázi o postup do čtvrtfinále. Ve skupině tým kouče Pešána porazil Švýcary 2:1 po nájezdech, v nichž se blýskl brankář Šimon Hrubec.

„Oni mají větší kvalitu, než tady zatím ukázali. Nejspíš padne málo gólů. Věřím, že vítězství budeme chtít víc než oni,“říká kapitán Roman Červenka, hvězda Rapperswilu v tamní NLA.

Kompletní program jedenáctého dne ZOH v Pekingu

Poprvé se v Pekingu představí krasobruslařka Eliška Březinová, kterou čeká od 11:00 krátký program. A doufá, že si při své olympijské premiéře povede lépe než její bratr Michal, který se nedostal do volných jízd. Postup si zajistí 25 krasobruslařek. Na loňském mistrovství světa v roce 2021 obsadila dvaadvacetiletá rodačka z Brna 22. místo.

Úterní program uzavřou závody dvojbobů. České duo Dominik Dvořák a Jakub Nosek je po dvou jízdách na dvanáctém místě. Jejich cílem je umístění v elitní desítce, kde byli čeští bobisté naposledy v roce 1998 v Naganu. Třetí jízdy startují ve 13:05, čtvrté ve 14:50.