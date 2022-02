Hrubec: Sesypali jsme se. Už nejsme velmoc, musíme si nalít čistého vína

Po nadějném startu se Češi dostali do vedení, nicméně soupeř skóre bleskově otočil a reprezentace už se nedokázala zvednout.

„Házeli jsme po sobě puky, chyběla nám lehkost,“ řekl Hrubec.

Co se vám pár minut po vyřazení honí hlavou?

Je to na nic, protože ten turnaj jsme hráli dobře. Dneska jsme se dostali do šancí, ale nenapadalo nám to tam. Švýcaři hráli dobře, obětavě, všechno blokovali. Když nevystřelíte hned, v cestě vám už stojí hráč.

Kde se zápas lámal?

Po druhém gólu jsme upustili od naší hry. Začali jsme výborně, šel nám přechod do útočného pásma, vedli jsme. Oni vyrovnali a my si je hned necháme ujet dva na jednoho. Nevím...

Udělal byste při inkasovaných gólech něco jinak?

V každé situaci můžete udělat něco jinak, ale dneska jsme spíš měli smůlu. Puk se odrážel šťastně pro Švýcary. Prošla střela přes clonu.

Srážely vás fauly, které přišly ve zvlášť nevhodných chvílích?

Fauly vždycky průběh rozbijou. Mě ale ještě víc mrzí, že jsme upustili od našeho plánu. Přijde mi, že jsme se sesypali. Začali jsme to po sobě házet. Chyběla nám lehkost.

Co pro vás znamená, že jste nepostoupili ani do čtvrtfinále?

Kdyby se hodnotilo podle zápasů ve skupině, vyznělo by to pro nás líp. Měli jsme výborný herní projev. Ale dneska vyhráli Švýcaři. A turnaj se hodnotí podle play off.

Skončíte nejlépe devátí. Jaký na vás nejhorší výsledek reprezentace na hrách dělá dojem?

Už dávno nejsme hokejová velmoc, jakou jsme bývali před deseti lety.

Vy jste ale věřili, že právě tady dokážete Česku vybojovat medaili, ne?

Věřili. Jenže každý sem přivezl nejsilnější tým, jaký mohl dát dohromady. Švýcaři měli skvělý mančaft a byla jenom otázka času, kdy se rozehrajou. Vůbec nic neznamenalo, že skončili poslední ve skupině. Podle mě byli proti nám favoriti oni.

Odrazil se na turnaji stav českého hokeje?

Přemýšlel jsem o tom, že zlatá generace už je pryč. My musíme být pokornější. Samozřejmě máme mít v hlavě, že chceme vyhrávat, ale už nepatříme k favoritům a velmocem. Všechny dřívější úspěchy nároďáku nás formovaly. Díky nim jsme začínali hrát hokej. Ale teď si musíme nalít čistého vína.

Máte motivaci dá pokračovat v reprezentaci a bojovat třeba už na jarním mistrovství světa?

To každopádně. Hrát za nároďák je čest. Takže tak...