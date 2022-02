Ztraceni na lyžích. Portyk napodobil Riibera, který po chybě přišel o zlato

Peking (Od našeho zpravodaje) - Deset dní strávil sdruženář Jarl Magnus Riiber kvůli pozitivním testům na covid v izolaci. Přišel o souboj na středním můstku, až do závodu na velkém se mohl zapojit. A když to přišlo, suverénně ve skokanské části kraloval, do běhu vyrážel s 44sekundovým polštářem. Jenže o náskok rychle přišel, protože se ztratil. A nebyl sám, napodobil ho i český sdruženář Tomáš Portyk.