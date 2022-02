Moravec: Extrémní podmínky svědčí nejlepším, Davidová musí hledat pozitiva

Tahle olympiáda je extrémně náročná. Je tam časový posun sedm hodin, nadmořská výška 1700 metrů, zima, jak nevím kde... Závodit tam je extrémně těžké. Aby se vám všechno sešlo, musí to opravdu sednout.

Co si pamatuju, tak olympiády bývaly taková loterie. Favoriti to někdy potvrdili, někdy ne, takže i pro ty nejlepší závodníky, mezi které patří také Markéta (Davidová), je to složité. A v těchto podmínkách dvojnásob, až trojnásob. A řekněme si na rovinu, že nějaký tlak zvenku tam určitě je. Nemají to lehké.