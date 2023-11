Výhodná xiaomi se mezi fotomobily neztratí. Ale mohlo to být lepší

Xiaomi 13T Pro získalo v testu fotomobilů organizace DxO Mark skóre 131 bod, což je velmi solidní výsledek. Však je to třeba o dva body méně než loňské iPhony 14 a 14 Plus, u kterých rozhodně nikdo o kvalitě obrazového výstupu nepochybuje. Xiaomi 13T Pro se v žebříčku nachází ve společnosti smartphonů jako Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) nebo Motorola Edge 40 Pro, a to je určitě lichotivá pozice.

Smartphony Xiaomi v žebříčku DxO Mark 141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Xiaomi 13 Ultra

136 – Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

131 – Xiaomi 13T Pro

130 – Xiaomi 13

129 – Xiaomi 12T Pro

129 – Xiaomi 12T

129 – Xiaomi Mi 10 Ultra

124 – Xiaomi Mi 11 Pro

123 – Xiaomi 13T

115 – Xiaomi 12T

113 – Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

113 – Xiaomi 12

109 – Xiaomi 12 Lite 5G

108 – Xiaomi 11T Pro

102 – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Trochu horší to je u levnějšího modelu Xiaomi 13T. Ten má sice v případě fotoaparátu úplně stejný hardware jako typ 13T Pro (hlavní foťák se stabilizací a dvojnásobný zoom vždy s 50 megapixely a širokoúhlý foťák s 12 megapixely), nicméně v testu DxO Mark si přístroj připsal skóre 123 body. To není vyloženě špatné, nicméně už to Xiaomi 13T řadí kamsi do šedi průměru mezi někdejší vlajkové modely jako třeba čtyři roky starý iPhone 11 Pro Max a Xiaomi Mi 11 Pro nebo levný Google Pixel 6a.

Důvodem této ztráty je při využití stejného hardwaru kamery odlišný procesor a možná také softwarové vyladění. Ukazuje se, jak moc se síla hardwaru telefonu na kvalitě snímků podílí. Zatímco Xiaomi 13T Pro má relativně výkonný MediaTek Dimensity 9200+, tak levnější model 13T má o něco slabší Dimensity 8200. Díky silnějšímu procesoru má model Pro navrch prakticky ve všech oblastech, v porovnání se sourozencem škobrtl jen u zoomu, kde se nedaří právě teleobjektivu. Těžko říct, proč zrovna tato disciplína není tou pravou, nejspíš za to ovšem může určité vyladění softwaru, protože hardwarově by si měl přístroj vést minimálně stejně.

Relativně malý rozdíl mezi přístroji je při natáčení videa, tady má Xiaomi 13T Pro jen dvoubodový náskok (134 body). Naopak u focení hlavním foťákem je rozdíl velký: 135 oproti 121 bodu. Podobně vede 13T Pro i u bokeh efektu (70 oproti 65 bodům) a preview snímku na displeji (77 vs. 65).

Každopádně obě novinky Xiaomi aspirují na výborné fotomobily z hlediska poměru výkonu a ceny. Typ 13T u nás stojí zhruba 11 500 korun, 13T Pro necelých 16 500 (po určitých slevách, ceníkové ceny jsou vyšší). Nicméně v žebříčku DxO Mark najdeme i řadu dalších výhodných fotomobilů, které tyto modely svým skóre nebo poměrem výkonu a ceny překonávají. Zmínit můžeme loňský Pixel 6a, který se skóre 122 body vyjde na devět tisíc korun, letošní dostupný Pixel 7a stojí necelých 12 tisíc a u DxO Mark má 133 body. Loňský iPhone 14 se stejným skóre se dá koupit už za 19 tisíc korun. Loňský Pixel 7 se 140 body pořídíte za necelých 14 tisíc.