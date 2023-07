Baterie budou povinně vyměnitelné. Jedna z výjimek nahrává nejen Applu

„Rada dnes přijala nové nařízení, které zpřísňuje pravidla udržitelnosti pro baterie a odpadní baterie. Nařízení bude regulovat celý životní cyklus baterií – od výroby po opětovné použití a recyklaci – a zajistí, aby byly bezpečné, udržitelné a konkurenceschopné,“ informovala 10. července Rada EU na oficiální internetové stránce Evropské unie. Před ní nařízení, které se týká výrobců nejen mobilních zařízení, schválil Evropský parlament.

Ten se společně s komisí a radou Evropské unie na legislativě původního návrhu prozatímně shodl už loni v prosinci, návrh nařízení předložila Evropská komise už v roce 2020.

Důvodem k přijetí tohoto nařízení je jednak nízký podíl baterií, které jsou na konci své životnosti recyklovány, tak podle německé europoslankyně Henriky Hahnové i válka na Ukrajině. Ruská invaze totiž podle jejího dřívějšího vyjádření pro německý portál Frankfurter Allgemeine donutil Evropu hledat náhrady za důležité suroviny pocházející ze země agresora.

„Baterie jsou klíčem k dekarbonizaci a přechodu EU na druhy dopravy s nulovými emisemi. Baterie na konci životnosti též obsahují mnoho cenných zdrojů a my musíme být schopni tyto kritické suroviny opětovně využít, abychom nemuseli spoléhat jen na jejich dovoz ze třetích zemí. Nová pravidla podpoří konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistí, aby nové baterie byly udržitelné a přispívaly k ekologické transformaci,“ uvedla k přijatému nařízení španělská ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberová.

Evropské nařízení stanovuje mimo jiného požadavky týkající se konce životnosti, a to včetně cílů a povinností v oblasti sběru či cílů pro opětovné využití materiálů. Například z odpadních baterií by mělo být do konce roku 2027 využito 50 % lithia, o čtyři roky později už 80 %.

Právě do roku 2027 by měli být uživatelé schopni přenosné baterie zabudované do zařízení, a to například i přenosných herních konzolí, sami odstranit a vyměnit. Podle Rady EU tak mají výrobci dostatek času, aby své výrobky novému požadavku přizpůsobili. A to včetně například Applu. Nicméně ten se strachovat patrně nemusí. A vlastně nejen Apple.

Podle německého portálu WinFuture je totiž v nařízení zakotveno pár výjimek, ve výsledku tak striktně nezakazuje výrobcům dál vyrábět zařízení, u kterých se baterie nahrazují obtížně. V zásadě sice stanovuje, že i mobilní telefony musí být vybaveny baterií, kterou si uživatelé mohou sami vyměnit, nicméně existují dvě výjimky, na které se mohou Apple i další výrobci špičkových smartphonů odvolávat.

V nařízení je totiž zakotven třeba bod, podle kterého baterie v případě, že dosahuje určité kvality, může být i nadále instalována trvale. Tuto podmínku výrobci splní, pokud baterie po 500 plných nabíjecích cyklech nabízí minimálně 83 % své původní kapacity, respektive 80 % po 1 000 cyklech. Apple v současnosti informuje, že baterie iPhonu je konstruovaná tak, aby si po 500 úplných cyklech nabití při používání za normálních podmínek uchovala až 80 % své původní kapacity.

Do doby, než vstoupí nařízení v platnost, má tedy dostatek času, aby kvalitu baterií iPhonů ještě vylepšil a nemusel tak na trh uvádět telefon s odnímatelným zadním panelem. Nicméně v současnosti již umožňuje uživatelům výměnu baterie (i dalších komponent) v domácích podmínkách, a sice prostřednictvím speciální sady nástrojů. Takovou možnost u vybraných modelů nabízí například i Nokia.

Druhá výjimka se vztahuje na vodotěsná zařízení, ani taková totiž nemusí mít onu jednoduše vyměnitelnou baterii. Nicméně tato výjimka se smartphonů prakticky netýká, nejsou totiž vodotěsné, nýbrž „pouze“ voděodolné. Vztahuje se tak především třeba na chytré hodinky.