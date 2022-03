Kvůli špatné baterii nový mobil? Evropa chce se současnou praxí zatočit

Evropou již z oblasti technologií nerezonuje jen téma jednotné nabíječky, kterou se Evropská komise snaží prosadit už řadu let (viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu). Evropský parlament totiž chystá nová pravidla, která by výrobce nejen mobilních zařízení přinutila změnit současnou praxi integrovaných baterií.

Důvodem k tomu je jednak nízký podíl baterií, které jsou na konci své životnosti recyklovány, tak podle německé europoslankyně Henriky Hahnové i současná válka na Ukrajině. Ruská invaze totiž podle jejího vyjádření pro německý portál Frankfurter Allgemeine nutí Evropu hledat náhrady za důležité suroviny pocházející ze země agresora.

Odpovídající návrh Evropské komise poslanci ve Štrasburku odhlasovali již koncem předloňského roku, nyní však v souvislosti s aktuální situací ve světě některé jeho body zpřísnili. Chtějí třeba zvýšit udržitelnost výroby baterií, tedy navýšit podíl recyklovaných surovin (kobalt, lithium, nikl či olovo) používaných při jejich výrobě. Míra recyklace baterií by do roku 2026 měla dosahovat až 90 procent. Nic z toho se však neobejde bez součinnosti Evropské komise, parlament ji proto vyzval k urychlenému předložení analýzy a případných pozměňovacích návrhů.

Největší úskalí podle Evropského parlamentu představuje právě současná praxe takzvaných unibody zařízení. Tedy výrobků, které neumožňují snadnou, uživatelskou výměnu baterie. Nejde přitom jen o smartphony, ale třeba i notebooky, sluchátka, elektrické zubní kartáčky, elektrokola či elektroskútry. Mnozí uživatelé kvůli nemožnosti snadné výměny již nevyhovující baterie za novou raději volí cestu pořízení zcela nového výrobku.

Parlament navíc vyžaduje, aby výrobci museli po celou dobu předpokládané životnosti daného výrobku zajistit i dostupnost náhradní baterie. Navíc by uživatel, pokud by nebyl v případě výměny baterie jistý, měl mít právo se v této záležitosti obrátit nejen na značkový, ale i na nezávislý servis. To se však podle německého portálu mnohým výrobcům nelíbí, taková praxe by podle nich ohrožovala životnost a bezpečnost baterií.

Evropští poslanci mimo to chtějí, aby výrobci museli spotřebitele také informovat o všech důležitých náležitostech baterií včetně jejich výkonu, životnosti či době nabíjení. Tyto informace by měly ve výsledku uživatele přimět ke koupi kvalitních baterií s dlouhou životností, což má vést ke snížení emisí vznikajících při výrobě.

Nová pravidla mají vstoupit v platnost již 1. ledna 2023. Jejich zavedení se však neobejde bez vyjádření postoje Rady evropské unie, která rovněž musí s Evropským parlamentem nastavit jasná pravidla, která budou muset výrobci následně dodržovat.