Další nařízení EU bude pro výrobce smartphonů výzva. Baterku vyměníte doma

Nařízení není určené jen pro smartphony, ale v podstatě pro všechny elektronické přístroje. Další části chystané legislativy se týkají recyklace, a to například automobilových baterií včetně těch pro pohon elektromobilů. Aktuálně se v prosinci na legislativě původního návrhu prozatímně shodly Evropský parlament, Komise a Rada EU. V platnost by mohlo nařízení , jehož návrh předložila Evropská komise v roce 2020, vstoupit v příštím roce. Předtím jej však musí Evropský parlament a Rada EU formálně schválit. Na implementaci pak mají výrobci tři a půl roku.

Výměnné baterie měly historicky prakticky všechny obyčejné mobily a i většina prvních moderních smartphonů. Časem však výrobci přešli na lepená těla přístrojů, kde je baterie v domácích podmínkách prakticky nevyměnitelná. Výměnu zajistí servisy, což samozřejmě znamená o něco vyšší náklady než jen objednání nové baterie a její výměna v domácích podmínkách.

Důvodů, které vedly výrobce k uzavřenému tělu smartphonů, je jistě víc. Výroba může být levnější a časté použití skleněných krytů dost možná ani jiné praktické řešení neumožňuje. U mnohých modelů výrobci garantují určitou míru odolnosti, což jde s lepeným mobilem zřejmě snáz než s přístrojem, který má odnímatelný kryt.

Takových je však na trhu naprosté minimum. I když například odolný Samsung Xcover 6 Pro dokazuje, že vysokou míru odolnosti lze zajistit i s doma vyměnitelnou baterií a přitom při vcelku moderním designu. Na druhou stranu to není žádný high-tech model.

U konvenčních přístrojů zřejmě nebude změna konstrukce s odnímatelným krytem úplně zásadním problémem. Teoreticky by možná ani odnímatelný kryt nebyl nutný, Apple už umožňuje domácí opravy iPhonů včetně výměny baterie. Ale ne na všech trzích a podle recenzí lidí, kteří to zkusili, to snadné opravdu není a ekonomické z pohledu obou stran už vůbec ne. Navíc takové řešení by zřejmě evropské instituce neuspokojilo, výměna má být podle návrhu legislativy snadná.

Výzvou ovšem budou skládací telefony. Mají obvykle baterie dvě a to v každé polovině jednu. U jedné půlky by asi bylo vytvoření odnímatelného krytu proveditelné, u druhé s vnějším displejem naopak dost obtížné, jestli vůbec řešitelné. Je možné, že by určité kategorie přístrojů zanikly, nebo by se jejich konstrukce a design zásadně změnily. Pro výrobce je zde jedna možná úlitba, kdy by odnímatelný kryt nebylo nutné řešit. A to je použití přístroje pod vodou.

Snadno vyměnitelná baterie není jedinou legislativou, kterou se Evropská unie snaží určovat pravidla v segmentu mobilních telefonů. Koncem roku 2024 vstoupí v platnost nařízení o jednotné nabíječce, což v praxi znamená, že všechny telefony uvedené na trh po datu platnosti budou muset mít USB-C konektor. Další nařízení nařizuje výrobcům operačních systémů možnost instalování aplikací i mimo vlastní aplikační obchody. Apple už na legislativu, která začne platit v lednu 2024, zareagoval.