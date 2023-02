Opravu nové nokie zvládnete doma. Baterii vyměníte za 5 minut

Značka Nokia hledá pod křídly HMD Global nové a trochu nezvyklé cesty k zákazníkům. Po loňském zářijovém představení služby k pronájmu telefonů Circular (ta zatím na další trhy nepokročila) teď přichází HMD Global s dalším řešením, které má snížit uhlíkovou stopu jím vyráběných smartphonů Nokia a zároveň prodloužit životnost zařízení v rukou uživatelů.

Hlavní „barcelonskou“ novinkou Nokie je tak smartphone G22, který se chlubí novým důrazem na snadnou opravitelnost. Inženýři HMD Global se při jeho vývoji spojili s experty z organizace iFixit, která hodnotí opravitelnost mobilních zařízení a poskytuje například návody na opravy mobilních telefonů. Výsledkem je smartphone, u kterého šikovnější uživatelé zvládnou výměnu některých komponent sami. Při představení v rámci online briefingu nám zástupci HMD Global předvedli výměnu baterie telefonu, která i s komentářem zabrala pouhých pět minut. Na stánku výrobce přímo na výstavišti v Barceloně to pak trénovaná obsluha zvládla za čtyři minuty a určitě by to šlo ještě o něco rychleji.

Telefon má přitom relativně tradiční „uzavřenou“ konstrukci, kdy je baterie uvnitř připevněna a nejde ji vyjmout bez použití jednoduchých nástrojů. Celý proces výměny si můžete prohlédnou v našem videu.

Cestu pevné konstrukce zvolila firma podle slov svých zástupců proto, že pevné uložení baterie uvnitř telefonu je bezpečnější než její prosté vložení pod jednoduchý snímatelný kryt. Náhradní díly i potřebné nástroje (k výměně baterie je však v zásadě potřeba jen „trsátko“ a standardní 00 šroubováček) nabídne uživatelům právě e-shop společnosti iFixit. Ta také zpřístupní jednoduché videonávody, jak daný servisní zásah provést.

Společnost iFixit nabídne nejen náhradní díly na Nokii G22, ale i nářadí na opravu telefonu a návody.

Kromě baterie by si měli být schopni uživatelé v domácích podmínkách relativně snadno vyměnit u Nokie G22 třeba i displej (to má zabrat asi 20 minut), což je podle HMD Global druhá nejčastěji měněná součást smartphonů (baterie mají na opravách podíl 25 %, displeje 23 %). Později by mohly přijít i další úkony jako třeba výměna napájecího konektoru telefonu nebo bočních tlačítek, to jsou další z částí, které vypovídají službu nejčastěji.

U HMD Global se také pochlubili, kolik bude daná výměna stát: baterie se sadou nástrojů vyjde u iFixit na 29,99 eur (lehce přes 700 korun), displej s nástroji má stát 49,99 eur (necelých 1 200 korun). K tomu je však potřeba připočítat ještě poštovné, když jsme si u iFixit vložili náhodné zboží do košíku, činilo nejlevnější poštovné do ČR asi osm eur (zhruba 190 korun). Příplatek za opravu telefonu v servisu by přitom měl být oproti ceně poštovného jen o něco málo vyšší. A mimochodem, ani při domácí výměně neztrácí uživatel záruku, i když dokazování toho, že uživatel při výměně baterie nepoškodil něco jiného, asi nebude snadné.

Telefony se základní výbavou

Samotná Nokia G22 je smartphone spíš nižší třídy s relativně základní výbavou. Přístroj má například 6,52palcový displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, ovšem jen HD+ rozlišením. Fotoaparát je trojitý, ale k něčemu je vlastně jen hlavní 50megapixelový snímač, dvoumegapixelové makro a dvoumegapixelový objektiv pro údaje o hloubce ostrosti jsou tu spíš jen do počtu. Telefon má baterii se solidní kapacitou 5 050 mAh a nabíjení funguje maximálně výkonem 20 W. Čtečka otisků prstů je v bočním tlačítku a nechybí možnost odemykání obličejem.

Nokii G22 pohání procesor Unisoc T606 a k tomu má telefon 4 GB RAM (se softwarovým rozšířením o další 2 GB) a 64 nebo 128 GB vnitřní paměti. Nokia G22 nepodporuje 5G sítě a trochu překvapí, že operačním systémem je tu Android 12, a ne aktuální Android 13. To v HMD Global zdůvodňují tím, že vývoj přístroje s důrazem na opravitelnost trval trochu déle a byl náročnější než u běžných telefonů, takže oblast operačního systému tomu padla trochu za oběť. Slibují nicméně dva roky aktualizací systému a tři roky bezpečnostních aktualizací. Českou cenu novinky zatím neznáme, v Evropě má vyjít na 179 eur, tedy na něco málo přes 4 200 korun.

Nokia G22 na veletrhu MWC 2023

Vedle modelu G22 se pod značkou Nokia představily i další smartphony, tentokrát s ještě základnější výbavou. U nich už si výměnu baterie uživatel sám tak snadno neprovede. Nokia C22 je úplný základ s procesorem Unisoc 9863A1, 2 nebo 3 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti (plus je tu slot na karty). Displej s úhlopříčkou 6,5 palce má opět HD+ rozlišení, foťák je třináctimegapixelový a doplňuje ho dvoumegapixelový makro objektiv. Selfie kamera má rozlišení osm megapixelů. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a značka slibuje i tři dny výdrže na jedno nabití. Opět nechybí možnost odemykání telefonu obličejem a čtečka otisků prstů je tentokrát „postaru“ na zádech.

Trochu vybavenějším kouskem je Nokia C32, zapadá tak kamsi doprostřed mezi již zmíněné novinky. Má Android 13 (model C22 má odlehčenou Go verzi systému), přitom ovšem přístroj pohání stejný procesor Unisoc jako levnější model. RAM tu nicméně budou 3 nebo 4 GB. Hlavní foťák posílil na 50 megapixelů, zas je tu k němu zbytečné dvoumegapixelové makro. Čtečka otisků prstů se přestěhovala do vypínacího tlačítka na boku, záda telefonu jsou skleněná, ne plastová. Ostatní parametry a vlastnosti zůstávají shodné s levnějším typem. Telefony slibují dva roky bezpečnostních aktualizací systému. Zajímavé také je, že všechny tři novinky mají deklarovanou odolnost dle IP52. Nokia také tvrdí, že její nové smartphony jsou ve srovnání s konkurencí trvanlivější.

Na skromném stánku HMD Global jsme si také mohli prohlédnout levné modely C12 a C02, které se ovšem nejspíš nebudou na českém (a možná obecně evropském) trhu prodávat. Jsou to telefony s Androidem 12 Go Edition a opravdu jen základní výbavou, v níž je třeba osmimegapixelový (C12) a pětimegapixelový (C02) foťák.