Špičkový smartphone má obří čip fotoaparátu, nyní ho koupíte s bonusem

Vivo představilo modelovou řadu X90 už loni koncem roku doma v Číně. Do modelové řady patří celkem tři smartphony, X90, X90 Pro a X90 Pro+. Do Evropy ovšem podle všeho míří zatím jen „prostřední“ varianta, tedy X90 Pro. A v tom je právě trochu háček. Telefon se totiž na první pohled tváří jako nástupce loňského špičkového modelu X80 Pro, ve skutečnosti tomu tak není. Na loňskou špičku totiž letos navazuje typ X90 Pro+, který se však v Evropě (alespoň prozatím) prodávat nebude.

Pravda, zákazníci i tak dostanou špičkově vybavený smartphone se spoustou zajímavých funkcí, ale o to nejlepší, co umí Vivo nabídnout, zatím zůstávají ochuzeni. Navíc se v tomto ohledu projevuje trochu nenápadná inflace, ke které u smartphonů v poslední době dochází. Vivo X90 Pro totiž na český trh vstupuje za cenu 26 999 korun, což je stejná částka, za kterou se loni začínal prodávat typ X80 Pro. To vypadá na první pohled dobře, Vivo nezdražuje. Jenže jsou tu ústupky a je vlastně otázkou, jestli za své peníze zákazník získává lepší smartphone, nebo ne.

U letošní novinky totiž například výrobce vsadil na čipset Mediatek Dimensity 9200, zatímco loňský model měl Snapdragon 8 Gen1. V zásadě tato změna nijak vadit nemusí, použitý Mediatek patří k aktuální výkonové špičce, na nejnovější Snapdragon 8 Gen2 v různých telefonech ztrácí v testech tak do 10 % výkonu a je tedy někde mezi hrubou silou snapdragonů Gen1 a Gen2. To je v pořádku, jenže ústupek v oblasti procesoru má možná důsledky někde jinde.

A to v oblasti, na které si jinak dává Vivo hodně záležet: totiž u fotoaparátu. Tady ovšem musíme začít trochu ze široka. Vivo X90 Pro totiž dostalo úplně novou sestavu fotoaparátu, z modelu X80 Pro nepřebralo prakticky nic. Je tu nový hlavní čip, který sice zůstal u rozlišení 50 megapixelů, ale má úhlopříčku rovný 1 palec, což znamená, že patří k tomu největšímu, co jsme zatím v mobilech viděli zabudované.

Velký čip s nijak extrémním rozlišením a Zeissem vyladěnou optikou se světelností f/1.75 (a optickou stabilizací obrazu) má zaručit opravdu špičkové snímky, zejména v horším světle. Jenže test organizace DxO Mark udělil novince X90 Pro celkové skóre 136 bodů, zatímco loňský telefon má bodů 137. Za focení v horších světelných podmínkách má novinka bodů 112, zatímco loňský typ 115. Pravda, největší ztrátu má aktuální smartphone hlavně kvůli výrazně línějšímu automatickému ostření, což může být způsobeno kombinací nového velkého čipu a procesoru, který nemá focení v prioritách tak vysoko, jako snapdragony. Novinka také podle testů vykazuje mírně větší množství šumu.

Jinak ovšem i výsledky z DxO Mark ukazují, že sestava X90 Pro má velký potenciál a v praxi přeci jen může být pro uživatele lepším fotomobilem než předchůdce. Telefon má například jeden zoomový objektiv s dvojnásobným přiblížením a 50megapixelovým rozlišením, zatímco loňský měl zoomy dva, sice s nižším rozlišením, ale větším rozsahem a v jednom případě i s gimbalovou stabilizací. Přesto schopnosti zoomu hodnotí DxO Mark lépe. Naopak horší je širokoúhlý foťák, u kterého kleslo rozlišení ze 48 na 12 megapixelů.

Foťáky také samozřejmě nabízí různé vychytávky připravené společně s firmou Zeiss. Je tu třeba spoušť s nulovou prodlevou, která umožní zachytit pohyb přesně v okamžiku, kdy si to uživatel přeje. Novinka přináší i nové Zeiss obrazové efekty, třeba nový Cineflare portrét nebo Zeiss Miniature Effect, který u městských scén vytvoří efekt miniatur.

Už na foťáku je tedy vidět, že Vivo u novinky inovovalo, ale úplně jasný krok kupředu neudělalo. Tímto krokem vpřed je až mode X90 Pro+, který se u nás prodávat nebude. A podobné je to i s některými dalšími detaily. Novinka si například zachovává displej s úhlopříčkou 6,78 palce a zahnutím přes boční hrany, ovšem tentokrát s nižším (a poměrně neobvyklým) rozlišením 2 800 × 1 260 pixelů. Dokonce je nižší maximální svítivost (1 300 nitů oproti loňským 1 500). Na druhou stranu displej intenzivněji redukuje modré světlo a přináší řešení výrazně omezující blikání displeje, které mohou někteří uživatelé u moderních panelů vnímat (PWM modulace má frekvenci 2 160 Hz).

Ke zlepšení došlo u nabíjení. Baterie má mírně větší kapacitu 4 870 mAh (oproti 4 700) a výkon nabíjení přes USB-C konektor stoupl z 80 na 120 W. Vivo tak slibuje nabití z nuly na 50 % za pouhých 8 minut. Zůstává i 50W bezdrátové dobíjení. Telefon má 12 GB RAM s možností jejího virtuálního rozšíření o dalších 8 GB, pro uživatele je tu 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření paměťovými kartami. Vivo se také chlubí vylepšeným chlazením novinky, což má zajistit stálý vysoký výkon. Velkým ústupkem u přístroje je ale čtečka otisků prstů. Zatímco předchozí model měl parádní velkou ultrazvukovou čtečku otisků prstů, která byla nejen neuvěřitelně rychlá, ale umožňovala i různé praktické „triky“, novinka má „obyčejnou“ optickou čtečku s menší plochou a navíc umístěnou nevhodně ke spodnímu okraji obrazovky.

Zpracování telefonu i design zůstávají na špičkové úrovni. Telefon má stupeň krytí IP68, kovový rám, vpředu je odolné sklo Schott Xensation Up (jako u předchůdce), které je konkurentem pro tradiční Gorilla Glass. Na zádech telefonu pak najdeme materiál, kterému u Viva říkají veganská kůže. Materiál je příjemný na omak, ale v ruce trochu „šustí“. Výraznou vystouplou sestavu fotoaparátů kryje sklo Gorilla Glass.

Vivo u své letošní špičkové novinky pro evropský trh tedy přineslo určité inovace, ale na druhou stranu sáhlo k některým ústupkům. V něčem je novinka lepší než loňský špičkový model, v něčem má ale navrch předchůdce a to nebývá dnes tak úplně zvykem. U zákazníků to tak bude mít Vivo X90 Pro ještě složitější, než předchozí model X80 Pro. Cena 26 999 korun je sice v kontextu konkurence stále zajímavá (Samsung Galaxy S23 Ultra startuje na 35 tisících a i S23+ vyjde na nejméně 30 tisíc), nicméně je oproti loňsku spojena s některými nečekanými kompromisy, u kterých je otázkou, zda je zákazníci u dané značky budou ochotni přijmout. Telefon mohou zákazníci již kupovat, v rámci úvodní akce získají kupující do 2. března navíc sluchátka Vivo TWS 2 ANC v hodnotě 2 999 korun.

Telefon již v redakci testujeme a brzy vám přineseme naše praktické dojmy i porovnání s konkurencí.