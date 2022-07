Nekompromisní vstup mezi nejlepší. Test Viva X80 Pro

Na trhu těch nejnadupanějších smartphonů vlastně nepanuje tak ostrá konkurence, jak by se mohlo zdát. Tradičně tu spolu soupeří špičkové iPhony se špičkovými samsungy, avšak po vypadnutí čínského Huaweie ze světové špičky těmto telefonům vlastně další vážný soupeř tak trochu chybí. Neznamená to, že by jiní výrobci top modely neměli, ale smartphony jako Asus ROG Phone, Sony Xperia 1 nebo Google Pixel míří často na poměrně specifickou skupinu uživatelů a top modelům od Xiaomi nebo OnePlusu se nedaří tak, jak bychom očekávali.

Do kategorie špičkových smartphonů se vrací třeba Honor svým modelem Magic 4 Pro, nováčkem tu je Oppo s modely řady Find X5, jenže na jejich uvedení na tuzemský trh stále marně čekáme. A pak je tu další nováček, Vivo s novinkou X80 Pro. Ta se rozhodně nepodbízí cenou (stojí 26 990 korun), na druhou stranu je to špičkový smartphone opravdu se vším všudy, ve výbavě mu nechybí prakticky nic.

Je opravdu tak nadupaný?

Plusy a minusy Proč koupit? skvělý foťák

vynikající čtečka otisků

vysoký výkon

špičkové zpracování

celkově výbava bez kompromisů Proč nekoupit? nemá jack a microSD

místy zmatené menu s podivnou lokalizací

větší rozměry a hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 26 990 Kč

Ano, posuďte sami. Za těch 26 990 korun dostane zákazník smartphone se špičkovým procesorem Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB vnitřní paměti, displejem s úhlopříčkou 6,78 palce, zaoblením na okrajích, rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, navíc s integrovanou vysokorychlostní a velkoplošnou čtečkou otisků prstů.

K tomu je tu baterie s kapacitou 4 700 mAh a rychlé dobíjení s výkonem 80 W (a patřičnou nabíječkou v balení), rychlé 50W bezdrátové dobíjení, telefon má infraport nebo špičkovou sestavu čtyř fotoaparátů, která patří k tomu nejlepšímu na trhu. K tomu má telefon výtečné zpracování, stereo reproduktory, podporu dvou SIM, odolnost vůči vodě a prachu podle IP68 a v balení jednoduchý kryt. Chybět tedy může uživateli v zásadě jen slot na microSD karty a 3,5mm jack, což je bohužel takový nešťastný trend dneška, kterého se Vivo také chytilo.

Papírově super, ale co praxe?

Ano, špičkové parametry ještě nutně neznamenají, že bude daný smartphone skutečně špičkový, vždy se může něco pokazit. Ale uklidníme vás hned zkraje, Vivo tu tentokrát nic zásadně nepokazilo a z X80 Pro zůstávají zejména pozitivní dojmy. V některých ohledech dokonce telefon udává tón: jde zejména o onu novou čtečku otisků prstů.

Co je tak úžasného na čtečce?

Nová ultrazvuková čtečka otisků prstů zabírá pod displejem telefonu více místa než u kteréhokoli jiného smartphonu na trhu. Má plochu zhruba 2,5 × 3,5 centimetru, aktivní plocha je tak asi čtyřikrát větší, než bývá u současných smartphonů obvyklé. To znamená, že čtečka není tak citlivá na to, jak přesně se na ni prstem trefíte.

Ultrazvuková technologie také znamená okamžité rozpoznání otisku, a to nejen při odemykání telefonu, ale také při první registraci otisku jako takové. Už žádné opakované pokládání prstu na displej, stačí prst přiložit jednou a vše je zařízeno – doslova ve zlomku sekundy. Čtečka je pak v praxi opravdu bleskurychlá a upřímně, vracet se od jejího používání k jiným čtečkám u konkurence je hodně nemilá zkušenost.

Čtečka navíc přináší různé funkční vychytávky. Například se tu dají vybrat dvě libovolné aplikace, které lze z plochy čtečky rovnou spouštět. Zmenší se tak sice plocha pro „obecné“ odemčení telefonu, ale vzhledem k rychlosti a přesnosti čtečky jsme s tím neměli problém. Ploška čtečky se pak rozdělí na tři oblasti – jednu větší pro samotné odemčení telefonu a dvě menší. Když uživatel přiloží prst na patřičnou menší plochu, spustí se ihned zvolená aplikace. Funguje to opravdu skvěle.

Další možností čtečky je uzamčení přístupu k některým datům a aplikacím. Vybrané aplikace může uživatel skrýt nebo zamknout přístup k nim, dostane se do nich až po odemčení přístupu skrze čtečku. Přitom se tu dá dokonce nastavit autorizace hned dvojicí otisků namísto jednoho. To už je možná trochu překombinované, ale opět to funguje náramně. Jen by Vivo mohlo vymyslet jednodušší správu všech těchto funkcí, je trochu roztříštěná a z počátku může uživatel tápat, což je trochu škoda vzhledem k možnostem, které uživateli čtečka dává.

Nadchne ještě něčím?

Čtečka otisků prstů samozřejmě není jediným lákadlem telefonu. Podobnou chválu můžeme pět i na sestavu fotoaparátů. Vivo se při jejím vývoji spojilo s německými specialisty z firmy Zeiss a opravdu to není jen prosté nálepkování. Foťáky mají vyladěnou optiku a různé softwarové režimy z dílen Zeissu a na výsledcích je to vidět. Už hardware samotný je docela působivý: hlavní 50megapixelový foťák se stabilizací a světelností optiky f/1,6, širokoúhlý foťák má 48 megapixelů a f/2,2 (bez stabilizace) a pak je tu zoom – dvojnásobný s gimballem se stabilizací a 12megapixelovým čipem (f/1,9) a pětinásobný s osmimegapixelovým čipem se stabilizací a f/3,4.

noční fotografie

V praxi je foťák vždy velmi rychlý a pohotový, ovšem samotná aplikace působí malinko kostrbatým dojmem. Vynikne to opět ve chvíli, kdy uživatel hledá nějakou specifickou funkci – třeba režim Zeiss se zapíná v menu na levém okraji displeje, přitom různé fotografické režimy se volí klasicky na straně u spouště nebo přejížděním prstem do stran.

Portréty s různým bokeh efektem

Možná mohl uživatel dostat možnost přizpůsobit si některé rychlé volby, ale to tu není, aplikace toho obsahuje hodně a někdy prostě trochu tápeme. Na druhou stranu je to o zvyku a po chvíli jsme se s aplikací a režimy sžili. Foťák má i řadu kreativních režimů, důležité jsou však jeho běžné výkony.

Makro

A ty jsou špičkové. Aktivací Zeiss režimu dostanou snímky přirozenější tón, bez něj jsou barevně sytější, každý si tak může vybrat, co mu vyhovuje více. My jsme však nakonec převážně fotili právě s aktivním Zeiss režimem. Z celé sestavy fotoaparátu nám přijde nejslabší širokoúhlý foťák, který nabízí od ostatních fotoaparátů trochu odlišnou barevnost a místy mu chybí ostrost.

Ukázka zoomu a barev v Zeiss (nahoře) a běžném režimu (dole)

Naopak překvapí oba zoomy, které ukazují, že vždy nejde jen o počet megapixelů – výkony jsou skvělé a docela dobře funguje do jisté míry i hybridní zoom za hranicí pětinásobného optického. Skvělé jsou pak výkony fotoaparátu v noci, tady se opět může Vivo X80 Pro rovnat těm nejlepším, možná je dokonce i překonává. Fotoaparát je celkově opravdu povedený a zaslouží velkou pochvalu.

A co nějaké potíže?

Těch je tu celkově naštěstí skutečně minimum. Nadále platí, že má Vivo trochu zmatenější menu s nastavením a hlavně podivné popisky nebo překlady některých položek. Hledat občas to, co potřebujeme, je tedy trochu očistec. Ale nakonec jsme v tomto pátrání vždy uspěli.

Ne každému pak Vivo X80 Pro sedne po stránce rozměrů. Je to totiž skutečně mohutný smartphone. Jasně, částečně je to dáno tím velkým (a opravdu vynikajícím a superjemným) displejem s úhlopříčkou 6,78 palce, veškerá ta výbava se také musí někam vejít. Ale rozměry 164,6 × 75,3 × 9,1 mm a především hmotnost 215 gramů patří prostě k těm vyšším hodnotám. X80 Pro zároveň působí bytelně a přitom zůstává elegantní, což je dáno zejména zaoblením displeje a zad k bokům. Záda mají příjemný povrch, ale telefon má v balení jednoduchý ochranný kryt s ještě příjemnějším „gumovým“ povrchem, není důvod, proč ho nepoužívat. Někomu se nemusí líbit mohutný výstupek fotoaparátu, který však právě kryt skryje do roviny, pak už tu zůstává jen ta velká zrcadlová plocha, která možná může být docela náchylná na rozbití (nicméně nám zatím drží).

Ještě něco?

Výdrž telefonu je spíš taková standardní – nekonají se tu žádné rekordy, ale také to není žádný průšvih. Perný den vydrží Vivo X80 Pro bez problémů a ještě mu na jeho konci energie zbývá, na druhou stranu dva dny na jedno nabití asi nebudou úplně běžnou záležitostí. Tak to ovšem u nadupaných telefonů bývá, vivo se skutečně v tomto konkurenci nijak nevymyká. Vedle bezdrátového nabíjení má telefon i reverzní bezdrátové dobíjení, ono rychlé nabíjení pak jde využít pouze se speciální bezdrátovou nabíječkou Vivo Flash Charger, která se prodává zvlášť a stojí 2 tisíce korun. Pak je však i bezdrátové nabíjení telefonu skutečný fofr, což značně prodlužuje výdrž telefonu v běžném provozu – když si nabíječku dáte na stůl v práci nebo pracovně a telefon do ní budete pravidelně odkládat, bude mít prakticky vždy dostatek energie.

Mám si ho pořídit?

Vivo X80 Pro je skutečně špičkový smartphone bez kompromisů. Má jen několik zádrhelů, které mu nicméně snadno odpustíme díky jeho velkým výhodám. Nad konkurencí vyniká především čtečkou otisků a s ní souvisejícími funkcemi a také fotoaparátem. Líbí se nám i zpracování a bohatá výbava v balení, to je něco, na čem ostatní dnes většinou šetří.

Za 26 990 korun je podle nás Vivo X80 Pro také dobrá koupě. Samsung Galaxy S22 Ultra stojí oficiálně nejméně 31 990 korun a má sice dotykové pero navíc, ale nefotí tak skvěle a čtečka je na hony vzdálena té u viva. Apple iPhone 13 Pro Max startuje na stejné částce a nabízí konzistentní systém s řadou různých výhod, ale třeba výřez displeje působí vyloženě archaicky.

Sony chce za novou Xperii 1 IV dokonce 35 tisíc, Asus ROG Phone 6 Pro vyjde na 33 990 korun a jeho levnější varianty ROG Phone 6 stále nejméně na 25 990 korun, přitom výbava je trochu horší než u viva a foťák rozhodně není v tomto případě zcela konkurenceschopný. V úvodu zmíněný Honor Magic 4 Pro stojí 28 tisíc, OnePlus 10 Pro stojí stále také 26 tisíc, i když již za pár dní má přijít vylepšená verze 10T. Nové špičkové Xiaomi 12 Pro stojí 28 tisíc. Cena viva je tedy plně konkurenceschopná a jeho koupí rozhodně neuděláte chybu.