Vivo Y35 je solidní nižší střední třída s velmi bohatou pamětí

Vivo je na českém trhu relativně krátce, ale dobře se zabydlelo. Není to příliš nápadná značka, ale má dobrou strategii. Vsadila primárně na nabídku pro operátory, kteří dávají prioritu přístrojům s 5G. To však novinka Y35 nepodporuje, je to tedy model určený primárně do běžné obchodní sítě.

Letošní rok drancují inflační vlivy. O zdražování v segmentu elektroniky se nemluví tolik jako o růstu cen potravin a jiného zboží. Je více plíživé a nenápadné. Výrobci nechtějí přímo zvedat cenovky, takže u novinek šetří na výbavě. Je to něco podobného, jako když výrobce čokolád nezdraží, ale sníží gramáž.

U Viva Y35 to tak patrné není, ale s ohledem na cenu 6 490 Kč bychom očekávali nějakou výraznou funkci, na kterou by se marketing výrobce mohl soustředit. Jenže nic takového tu není. Je to prostě slušný telefon nižší střední třídy se stále rozumnou cenou. Jediným jasným mínusem je absence 5G, ale to mnohé zákazníky netrápí.

Telefon má displej s úhlopříčkou 6,58 palce. Je to LCD panel s FHD+ rozlišením. O pohon se stará Snapdragon 680, tedy průměrný čip s dostatečným výkonem. Za pozornost stojí paměťová sestava. Operační má 8 GB a uživatelská 256 GB. Především uživatelské úložiště je v dané třídě neobvykle štědré.

Klíčovým prvkem smartphonů je dnes fotoaparát. Ten u Viva Y35 ničím nepřekvapí. Hlavní snímač zadního fotoaparátu má rozlišení 50 Mpix a světelnost f/1.8. K sobě má další dva senzory, bohužel nikoliv širokoúhlé, ale jen dvoumegapixelové makro a snímač hloubky ostrosti se stejným rozlišením. V předu je pak fotoaparát s rozlišením 16 Mpix a slušnou světelností f/2.0.

Baterie má obvyklou kapacitu 5 000 mAh, nabíječka pak výkon 18 W. Telefon podporuje NFC, má nehybridní slot na dvě SIM a jednu paměťovou kartu a obvyklou výbavu. V prodeji bude modré a zlaté provedení.