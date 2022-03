Test Vivo Y21s: s aktuální slevou to je fajn levný fotomobil

U trojice modelů Vivo Y33s, Y21s a Y21 se výrobce rozhodl, že použije stejný design a telefony jen osadí trochu jinou technikou. To je strategie, která nám je vlastně docela sympatická – a není nikterak neznámá třeba ze světa automobilů. U Viva si tak jednoduše vyberete model podle designu a pak si podle svých nároků a rozpočtu určíte jeho výbavu stejně jako třeba u nového auta.

Nejvybavenější kousek z trojice, Vivo Y33s, už jsme testovali a když nám do redakce dorazil model Y21s, říkali jsme si, že vlastně nebude moc co testovat. A ano, mnohé dojmy z telefonu se shodují s těmi z dražšího sourozence, ale odlišnosti za alespoň kratší popis našich zkušeností a zjištění stojí.

Než se do toho ovšem pustíme, musíme si ujasnit, jestli má Vivo Y21s pro zákazníky nějaký smysl – a to vlastně momentálně nemá. Důvod je jednoduchý. Většina oficiálních prodejců totiž model Y21s nabízí za necelých 5 000 korun, což je částka, kterou Vivo stanovilo při zahájení prodeje. Oficiální cena typu Y33s byla v té době o tisíc korun vyšší, takže odstup mezi modely jak cenový tak z hlediska výbavy dával smysl.

Jenže v poslední době model Y33s vyšel u velkých prodejců na stejnou cenu, jako Y21s – tedy za 5 000 korun. V tom případě je samozřejmě logické pořídit vybavenější model a Y21s nechat bez povšimnutí. Pokud by však cena méně vybaveného modelu poklesla o stejných 1 000 korun, jako u něj, rázem by tu byla velmi atraktivní nabídka. A to se právě nyní děje, telefon lze zakoupit už za 3 999 Kč u velkých prodejců.

Čím by bylo Y21s lákavé?

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrý fotoaparát

elegantní design

velké úložiště

dobrá výdrž baterie Proč nekoupit? nízké rozlišení displeje

vcelku nízký výkon

momentálně nesmyslná cena Kdy? V prodeji Za kolik? v akci od 3 999 korun

Vivo Y21s je smartphone se spíše základnější výbavou, který však klade překvapivý důraz na fotografování a kvalitu snímků. Fotoaparát je tedy u nižšího modelu úplně shodný, jako u Y33s. Shodný je tu i procesor, který do kvality snímků promlouvá při zpracování dat z fotografického čipu. Tím je MediaTek Helio G80. Ano, Vivo Y21s má „pouze“ 4 GB RAM oproti 8 u typu Y33s, ale to by na kvalitu snímků vliv mít nemělo, maximálně to omezí rychlost focení (oba telefony jsme neměli současně, takže jsme to nemohli porovnat). U foťáku tedy v podstatě žádné ústupky nenajdeme, ty dělá Y21s jinde.

A jaké jsou ústupky?

Ve shodném těle je mírně menší displej, namísto 6,58 palce má úhlopříčku 6,51 palce. To je malicherný rozdíl, kterého si na první pohled nikdo nevšimne. Ovšem nižší rozlišení už znát je – 1 600 x 720 pixelů je velký ústupek. Na druhou stranu displej i přes nízké rozlišení na relativně velké úhlopříčce nepůsobí vyloženě špatným dojmem, kdo je však na jemnost citlivý, spokojený určitě nebude. Toto je ale v zásadě jediný významný ústupek, pak už je jen nižší rozlišení čelní selfie kamery (8 místo 16 megapixelů). Jinak je výbava shodná: baterie s kapacitou 5 000 mAh a dobíjením s výkonem 18 W (přes USB-C), 128 GB vnitřní paměti, samostatný slot na microSD kartu, nebo čtečka otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku.

A jak tedy fotí?

Na danou kategorii velmi dobře a pokud Vivo Y21s a za aktuální čtyři tisíce to je asi nejlepší fotomobil v nižší cenové hladině. Foťák podává stejné výkony jako u modelu Y33s, takže za dobrého světla dovede příjemně překvapit a ve světle horším je to takový standard – i když mezi levnými smartphony pořád nadprůměr. A někdy i tady dovede telefon svými schopnostmi příjemně překvapit. Obzvlášť, když zapojíte stativ. Bavíme se samozřejmě o výkonu hlavního fotoaparátu, který má snímač s rozlišením 50 megapixelů a používá spojování pixelů pro tvorbu zhruba dvanáctimegapixelových fotografií. Dvoumegapixelové makro a bokeh snímače jsou tu jen pro parádu. Selfie také za moc nestojí.

Mám si ho pořídit?

Záleží na tom, za jakou cenu Vivo Y21s seženete. Za původních 5 000 korun vůbec o koupi neuvažujte. Za stejnou sumu seženete lepší model stejné značky a můžete si vybírat z nepřeberného množství konkurentů, kteří toho rovněž nabídnou víc. Ale za aktuálních 3 999 Kč je Vivo Y21s zajímavá volba. Záleží na tom, co je pro vás důležité – pokud je to zrovna fotoaparát a opravdu za telefon víc než 4 000 utratit nemůžete, pak by mohlo být Vivo Y21s skutečně ideální volbou. Foťák je solidní, jak jen může v této cenové kategorii být, lepší fotomobil v kategorii do čtyř tisíc asi nenajdete.

Jinak za své peníze dostanete telefon se spíše základním výkonem, slušnou výdrží baterie a Androidem 11 s nadstavbou Funtouch OS, která se sice tváří, jako že toho proti čistému Androidu tolik nezměnila, ale u které můžete, než se s telefonem sžijete, v nastaveních a různých menu někdy docela tápat.