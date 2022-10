Měňavka s trochu nedotaženým poměrem ceny a výkonu. Test Vivo X80 Lite

Mezi mnoha čínskými značkami, které se v posledních letech objevily na českém trhu, působí Vivo celkem sebevědomě. Odhodlalo se zde totiž prodávat i svůj top model X80 Pro za prémiovou cenu a zároveň se dále snaží upoutat co nejvíce pozornosti i v levnějších kategoriích. Nyní to dokonce zkouší i s odlehčeným modelem právě po boku zmíněného top modelu.

Vivo X80 Lite se částečně zkouší přiživit právě na jménu svého dražšího sourozence díky tomu, že se rovněž snaží o nadprůměrné výkony jak po stránce designu, tak i fotoaparátů. Jenže když se odlehčuje výbava, nesmí se to s ohledem na sníženou cenu přehnat. To je ovšem něco, co by model X80 Lite mohl uchopit o něco lépe. Právě na to se zaměříme v dnešní recenzi.

Čím se telefon zalíbí?

Jeden z aspektů, který má Vivo X80 Lite v malíku, je design. Tedy alespoň na oko. Platí to především o zlatém provedení, konzervativní černá (kterou jsme ovšem naživo neviděli) nejspíše takový designový hit nebude. Právě ona zlatá varianta však umí něco, co jsme doposud viděli jen u konkurenta od Realme, modelu 9 Pro+. Když na záda telefonu necháte svítit slunce, zabarví se do jiné barvy, v tomto případě oranžové.

Barvení zad trvá v případě, že telefon vystavíte přímému slunečnímu svitu jen pár sekund, přes okno nebo ve slabším světle je změna odstínu pomalejší. Stejně tak zpátky do zlaté podoby se vrací o trochu pomaleji. Je to opravdu zajímavý trik, ovšem na druhou stranu je otázkou, za jak dlouho se okouká, než si na telefon pořídíte kryt.

Na pohled každopádně Vivo X80 Lite působí prémiově. Má ploché boky, ostře řezané hrany a hezky široce zpracovaný modul se zadními fotoaparáty. Záda jsou skleněná a nabídnou matnou povrchovou úpravu, na které se v podstatě vůbec nedrží otisky prstů. To je rozhodně fajn.

Boky telefonu jsou ovšem z plastu a třeba rámečky okolo displeje by také mohly být o něco tenčí. „Lite“ je tak v podstatě i materiálové zpracování. Telefon se každopádně nedá označit jako ošklivý a určitě se mnohým uživatelům zalíbí.

Co displej?

Bohužel pro Vivo se dnes už v podstatě počítá s tím, že u telefonů s cenou přes deset tisíc korun se u displeje nemusí dělat žádné kompromisy. Zde máme ovšem pocit, že výrobce se snažil co možná nejvíce ušetřit a parametrově tak displej spadá spíše do klasické střední třídy než o stupínek výše.

Úhlopříčka displeje je 6,4 palce a rozlišení má Full HD+. Pochválit se dá určitě AMOLED panel s poměrně slušným maximálním jasem (1 300 nitů). V displeji se nachází i čtečka otisků prstů, což je příjemné plus. Obnovovací frekvence je pak 90Hz, což technicky splňuje současné nároky na plynulejší pohyb obrazu, ovšem najdeme i značně levnější telefony se 120, nebo dokonce 144Hz displeji.

No a vyloženě zastarale už působí kapkovitý výřez displeje, ve kterém se schovává čelní kamerka. Ten bychom čekali u modelů s cenou maximálně okolo pěti tisíc, ale ne dvojnásobku. Ano, najdou se i další dražší hříšníci a pokaždé je to něco, za co je třeba výrobce pokárat.

Jakou má telefon výbavu?

Jako drobnější kompromis vidíme i využitý čip Dimensity 900, který sice nepatří do kategorie slabších a úspornějších modelů, jenže v této cenové kategorii se zcela běžně setkáváme třeba s konkurenčním Snapdragonem 778G, který „devítistovku“ od MediaTeku poráží s rozdílem asi 25 procent. A to nemluvě o tom, že za podobné peníze seženete ještě daleko výkonnější telefony.

Ne, opravdu se nemusíte bát, že by se vivo zadýchalo v náročnějších 3D hrách nebo složitějších aplikacích, ovšem po čase třeba už nedostatky ve výkonu můžete vnímat silněji než u konkurence. Procesoru každopádně sekunduje 8 GB operační paměti a také je k dispozici štědrých 256 GB prostoru pro data. Je to jediná paměťová varianta k dispozici. Pokud vám bude úložiště malé, lze jej navýšit paměťovou kartou.

Vivo X80 Lite jinak oplývá veškerou nezbytnou výbavou co se konektivity týče. samozřejmostí je práce s 5G sítěmi, podpora všech možných pásem satelitní navigace, Bluetooth 5.2 i NFC pro mobilní platby. Fyzická konektorová výbava zůstává u nutného minima, tedy pouze USB-C portu.

Telefon po softwarové stránce funguje na operačním systému Android 12, grafická nadstavba je Funtouch 12. Není třeba se jí příliš bát, Vivo neudělalo moc zásadních změn v grafickém prostředí, vlastně se celkem blíží základní podobě Androidu. Zajímavým bonusem jsou minimalistické widgety například pro hudební přehrávač, nebo animované ikonky (třeba pro hodiny, kde vidíte i sekundovou ručičku).

Co baterie?

Přijatelná je kapacita baterie se 4 500 mAh. Po stránce výdrže nečekejte zázraky, Vivo X80 Lite je zkrátka jedním z nepřeberného počtu telefonů se zhruba jednodenní výdrží. Když jej budete šetřit, vydrží i okolo dvou dnů.

Obsah balení

Rychlé nabíjení Vivo řeší 44W technologií, což v praxi znamená, že za půl hodiny se telefon nabije na asi 60 procent kapacity, plné nabití pak trvá něco málo přes hodinu. Adaptér najdete v balení.

Jak fotí?

Fotoaparát má být po designu jednou z hlavních předností Viva X80 Lite. Na papíře zní parametry celkem dobře, byť vlastně největší „šok“ najdeme u čelní kamerky. Prim hraje standardní 64Mpix senzor se světelností f/1,8 a také optickou stabilizací. Doplňuje jej dále také 8Mpix širokoúhlý fotoaparát (úhel záběru 120 stupňů) a 2Mpix kamerka na makrofotky. Zmíněná selfie kamerka má pak vysoké rozlišení 50 Mpix a světelnost f/2,0.

Hlavní fotoaparát každopádně není nic, za co by se Vivo mělo stydět, za jasného dne pořizuje celkem kvalitní snímky: ostrost je na dobré úrovni, sytost barev je tak akorát. Optická stabilizace a noční režim pomáhají se zhoršenými světelnými podmínkami, ani v takovém případě neudělá Vivo X80 Lite vyloženě ostudu, byť si musíte být vědomi hranic fotoaparátů u mobilů.

Širokoúhlý fotoaparát na jednu stranu celkem zdařile tlumí zkreslení obrazu, ovšem kvalita fotek je jinak velice průměrná a snímač se zhoršujícími se světelnými podmínkami začíná hodně rychle selhávat. Makrokamerka nestojí za řeč, ta je zde a u hromady jiných telefonů prostě jen do počtu. Selfie kamerka naopak stojí za pozornost, zachytí velice slušnou úroveň detailů.

Mám si Vivo X80 Lite koupit?

Telefon se na českém trhu prodává za cenu 10 999 korun, což bohužel už není cena, kde se dá telefonu příliš nedostatků prominout. Ačkoliv je X80 Lite v zásadě sympaťák, byl by ještě daleko větší v cenové kategorii pod deset tisíc korun. Telefon je rozhodně líbivý, hezky fotí a nabídne opravdu velké úložiště pro data, zbytek výbavy je však spíše takový průměr s pár vroubky na kráse. Třeba výkon by mohl být ještě o něco lepší a displej by si mohl odpustit nevzhledný kapkovitý výřez.

Alternativ se najde hned několik a rozhodně v boji testované vivo nešetří. Třeba takový Samsung Galaxy A53 se v 128GB variantě prodává aktuálně o tisícikorunu levněji, nabídne přitom hezčí displej, větší baterii a také utěsnění proti vodě a prachu. Výkon je jen o něco nižší a fotoaparát prakticky srovnatelný.

Lépe si vede také třeba o dva tisíce korun levnější OnePlus Nord 2, který má srovnatelný displej i fotoaparát, zato vyšší výkon a rychlejší nabíjení. Ve výkonu pak vivo a všechny zmíněné alternativy drtí Motorola G200, která stojí o 2,5 tisíce korun méně, nabídne však prémiový procesor Snapdragon 888 s ohromnou porcí výkonu. A k tomu ještě rychlý 144Hz displej a větší baterii. Zde už prakticky není nad čím váhat.