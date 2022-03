Parádní fotomobil má v rukávu skvělé triky. Zaujme především gimbal

Ambiciózní čínské značky, které v poslední době útočí na evropský, tedy i český trh, si to nejlepší nechávají zatím „na doma“. Je to i případ značky Vivo, která u nás svůj špičkový model X70 Pro+ neprodává. Je to trochu škoda, protože telefon je to velmi povedený. Zalíbil by se zejména nadšencům do fotografování a natáčení videa.