Pod pokličkou: Jak Vivo a Zeiss společně vyvíjejí fotoaparáty do mobilů

Zeiss není na poli partnerství s výrobci mobilních telefonů žádným nováčkem. Naopak, firma byla v tomto ohledu průkopníkem, když se už v roce 2007 spojila s Nokií. Toto partnerství trvá dodnes (detaily o něm i o dalších najdete v boxu v závěru článku) a Zeiss k Nokii přibral v nedávné době do portfolia i Sony (s ním dlouhodobě pracuje na objektivech pro jeho fotoaparáty) a také právě čínské Vivo.

Německá společnost tedy neuzavírá s firmami exkluzivní partnerství a má to vlastně svou logiku: vždyť stejný model spolupráce s více výrobci Zeiss uplatňuje i u běžných fotoaparátů, kde vyrábí objektivy pro systémy Sony, Fuji, Canon, Nikon, Leica i další.

Přesto by však podle slov zástupců obou firem mělo být partnerství Zeiss – Vivo výjimečné. Ze zmíněných tří mobilních značek je prý tato spolupráce nejhlubší, firmy mají společné vývojářské týmy jak v Německu, tak v Číně. Pracují přitom jak na softwarové stránce fotoaparátů, tak na vývoji samotného hardwaru, včetně návrhu optiky. Prvním výsledkem této spolupráce je smartphone Vivo X60 Pro, který se již nějakou dobu prodává i na českém trhu, postupem času by však měl vliv spolupráce sílit a tato by měla přinášet ještě lepší výsledky.

Partnerství bylo uzavřeno v roce 2020 a firmy tvrdí, že má být dlouhodobé. První fáze je plánována minimálně na pět let, ale Zeiss i Vivo se tváří, že to je jen začátek a že by vše mělo mít skutečně dlouhého trvání. I tady poslouží příklad ze světa běžných fotoaparátů – se Sony spolupracuje Zeiss už 26 let a zatím to nevypadá, že by se na tom mělo něco měnit.

Hudba budoucnosti

Firmy nicméně zůstávají trochu tajnůstkářské v případě rozdělení kompetencí v tomto partnerství. Je pravda, že ostrá hranice tu asi nebude, nicméně není jasné, co na poli fotoaparátů dělá vlastními silami Vivo a co Zeiss, případně kde konkrétně se příspěvek německé firmy projevuje nejvíce. Vivo se ovšem například v poslední době pochlubilo vlastním čipem pro zpracování obrazových dat – ten je čistě dílem čínské firmy. Ovšem čip jako takový následně může na data získaná z fotografického snímače aplikovat softwarová kouzla, na která už má samotný Zeiss vliv.

Zeiss Německá společnost Zeiss má kořeny už v roce 1846 a dnes je 100% vlastněna Nadací Carla Zeisse (Carl-Zeiss-Stiftung). Dividendy ze zisků společnosti Zeiss proudí nadaci, která je využívá na vědecké a výzkumné projekty. Tento model zajišťuje firmě dlouhodobou stabilitu a zároveň jí dává možnost investovat i do riskantních projektů, které by v běžném režimu s akcionáři právě investoři nejspíš neakceptovali. Firma má dnes čtyři větve: Technika pro výrobu polovodičů, Průmyslová kvalita a výzkum (sem patří třeba mikroskopy Zeiss), Zdravotnická technika (třeba zařízení pro chirurgii oka) a konečně Spotřebitelské trhy. Právě do poslední jmenované kategorie patří například i objektivy a fotoaparáty, spadá sem spolupráce s výrobci mobilních telefonů a patří sem i oblast brýlových čoček. Zeiss po celém světě zaměstnává přes 34 000 lidí, má 100 různých poboček a působí na více než padesáti trzích. Do výzkumu a vývoje firma investuje asi 13 % svého obratu, ve fiskálním roce 2019 – 2020 přihlásila na 580 patentů.

Podobně tomu bude nejspíš i u optiky: tu si Vivo vyvíjí především ve vlastní režii, nicméně Zeiss může do takového návrhu vstupovat. Míra zapojení znalostí německé firmy bude v tomto ohledu nejspíš stoupat. Optika smartphonů Vivo tak může dostat například speciální antireflexní vrstvu Zeiss T*, která slouží k minimalizaci nežádoucích odrazů světla a tedy nechtěných odlesků na snímcích.

V prezentacích zástupců obou firem v Oberkochenu také padlo, že je pro smartphony v plánu využití skleněných čoček pro optiku foťáků namísto plastových. Ovšem kdy by k tomu mohlo dojít, je zatím nejasné. Už proto, že je to celkem náročný úkol, skleněné čočky jsou výrazně dražší, choulostivější na manipulaci i výslednou kvalitu. Jen 60 ze 100 skleněných čoček dnes projde požadovanou kontrolou kvality. Sklo by však mělo smartphonům přinést lepší propustnost světla i stálejší parametry optiky v širokém rozsahu teplot.

Důležité simulace

U Zeissu nás také nechali nahlédnout pod pokličku toho, jak se vůbec dnes taková optika vyvíjí bez ohledu na to, zda jde o objektiv fotomobilu, nebo špičkového full-frame fotoaparátu. Zásadní roli při tom hrají digitální simulace, které ověřují základní parametry návrhu a poskytnou představu o tom, jaké snímky by měla optika pomoci produkovat ještě před tím, než vůbec vzniknou jakékoli fyzické prototypy. Každý nový objektiv má tedy u Zeissu své digitální dvojče, které pomůže odhalit některé možné chyby v návrhu a příčinu některých vad optiky.

„Při simulacích optiky pro mobilní telefony se setkáváme s novými výzvami. Malá velikost a využití výrazně asférických čoček kladou zvýšené nároky na přesnost simulace, jelikož v malém optickém systému se zvyšuje riziko interních odrazů světla,“ vysvětluje specialista Zeissu na simulace optiky Benjamin Völker. Potížisty jsou podle něj i miniaturní čipy s velkým rozlišením.

„Běžný čip se chová trochu jako zrcadlo a světlo podle toho odráží, tyto malé čipy se ovšem chovají jako optický krystal, světlo odráží různými směry, a to je na simulaci náročnější,“ vysvětluje Völker.

Simulace jako takové však mohou mít i řadu dalších výhod a efektů. Díky nim například dostalo Vivo X60 Pro speciální bokeh režim nazvaný podle slavných objektivů Zeiss Biotar. Zjednodušeně řečeno simulace ukázala, jak se světlo chová na malé čočce smartphonu a z porovnání se simulacemi skutečného Biotar objektivu vyplynulo, co je potřeba k tomu, aby i u mobilu bylo dosaženo charakteristického bokeh efektu s kruhovým rozmazáním pozadí. Zeiss pak vyvinul algoritmus, který tohoto efektu docílí výhradně softwarovou cestou.

„Fyzika zůstává pořád stejná, ať jde o velké objektivy nebo miniaturní optiku fotomobilů. Teoretické a praktické zkušenosti tak můžeme i díky simulacím snadno využít,“ vysvětlila specialistka na návrh optiky firmy Zeiss Chang Liu. Příští modely Vivo tak podle ní nabídnou například i další charakteristické styly portrétů.

Vyladění snímků

Právě softwarové vyladění snímků je momentálně asi nejviditelnějším výsledkem spolupráce Vivo – Zeiss. Firmy například společně ladí samotné barevné podání snímků, v přímém porovnání modelů Vivo X50 Pro a X60 Pro je tu vidět posun k lepšímu – novější typ má realističtější barvy. Ladění má v podstatě dvě fáze: laboratorní a následně v běžné praxi.

„Vliv na podání barev má každý z prvků v řetězci pořízení fotografie, tedy samotná čočka, senzor, algoritmus pro zpracování dat, i displej, na kterém si snímek prohlížíte,“ upozorňuje obrazový specialista Zeissu David Abreu.

Vivo Čínská společnost Vivo vznikla v roce 1995, mobilní telefony vyrábí od roku 2003 a chytré telefony od roku 2011. V roce 2020 prodalo Vivo přes 111 milionů smartphonů, což firmu řadí k největším výrobcům mobilních telefonů na světě. Vivo působí na více než padesáti světových trzích a po celém světě má deset vývojových center. Ve výzkumu a vývoji u firmy pracuje přes 10 500 zaměstnanců.

Do jedné laboratoře, kde Zeiss mimo jiné smartphony Vivo testuje, jsme se také podívali. Zde je telefon umístěn do speciálního pohyblivého stativu, který mimo jiné umožňuje testovat i funkce stabilizace obrazu. Za pomoci stativu lze nasnímat speciální sady testovacích scén a obrazců, ze kterých pak specialisté Zeissu vyhodnocují kvalitu snímků. Zkoumá se tu například i skutečná rychlost závěrky fotoaparátu, schopnosti ostření, vyhodnocují se parametry jako kontrast nebo podání barev. Inženýři v laboratoři mají pro testy k dispozici celou sadu zařízení, u kterých navíc mohou měnit celé fotomoduly, a zkoušet tak snadno různé pracovní verze fotoaparátu.

V průběhu vývoje fotoaparátu konkrétního modelu tu otestují celkem až 150 fotomodulů a pořídí i hodně přes 5 000 testovacích snímků. Vyladění z laboratoře se pak ověřuje v praxi a kvalita foťáku se dále ladí, zejména softwarově. Nakonec pak musí foťák telefonu projít kompletními testy tak, aby s nimi u Zeissu byli spokojeni, a smartphone tak mohl dostat i logo této firmy. Podobně přitom Zeiss prověřuje i další kroky celého řetězce vzniku smartphonu: probíhá tedy například i certifikace samotného výrobního procesu fotoaparátu telefonu nebo analýza procesů zajištění kvality výroby.

Konkrétně s Vivem pracuje Zeiss od počátku návrhu nového modelu i na definici specifikací foťáku, určení cílů kvality a následně právě návrhu optiky. Následuje stavba prototypů a postupný vývoj až po zahájení výroby. Zdá se tedy, že spolupráce těchto dvou značek je poměrně hluboká. Na její nejvýraznější výsledky si nicméně budeme muset ještě nějakou dobu počkat, obzvlášť v Česku, kam se některé modely smartphonů Vivo dostávají se zpožděním nebo nepřichází na trh vůbec.

Kvalita fotoaparátů je navíc podle zástupců obou firem „pohyblivý cíl“. Nároky uživatelů se postupně zvyšují a firmy musí v každém okamžiku zkoumat, do čeho dává smysl investovat. Dokonalý fotomobil by totiž byl samozřejmě neskutečně drahý. V určité situaci vyžaduje oproti v dané chvíli dosažené hranici zlepšení kvality třeba o 10 % i dvojnásobek nebo trojnásobek času a peněz na vývoj a výrobu. Návrh fotoaparátu pro mobilní telefon (a nejen pro něj) je tak vždy určitým kompromisem, který se ovšem v čase mění. To však znamená, že se máme neustále na co těšit.