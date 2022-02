Hraje barvami a má bleskové nabíjení. Nové Vivo Y76 5G se povedlo

Na český trh míří pomalu, ale jistě velká vlna novinek pro letošní rok. Jednou z nich je i smartphone Vivo Y76 5G, což je telefon střední třídy, který si premiéru doma v Číně odbyl už loni v listopadu. Teď přístroj oficiálně přichází na náš trh, a to za cenu 7 499 korun.

Za tuto částku dostanou zájemci slušně vybavený chytrý telefon, který se snaží zaujmout v několika oblastech a zároveň nabízí ústupky, které nemusejí být nijak zásadní. O čem je řeč? Tak třeba elegantní a tenké tělo (tloušťka je 7,79 mm) zůstává u plastové konstrukce, přesto působí hodnotným dojmem a rozhodně nevypadá, že by se tu snažil výrobce šetřit. Snad jen rám těla v lesklém plastu nepůsobí zrovna nejmoderněji, že totiž nejde o kov, se mu moc zamaskovat nedaří.

Ale může to být jen náš dojem, celkově umí Vivo Y76 5G vizuálně zaujmout. A to hlavně měňavou barvou zadního krytu, který podle intenzity a úhlu dopadu světla vypadá tu moře, tu fialově a jindy zase zeleně. Kdo o hru barev nestojí, může zvolit konzervativnější černou verzi, která je na první pohled matná, ale se světlem v ní prosvítají nečekané odlesky.

Další důkaz řekněme rozumného přístupu ke kompromisům? Tím je fotoaparát, i když tady bychom si dovedli představit, že bude výrobce ještě „upřímnější“. Vivo sem totiž zabudovalo padesátimegapixelový hlavní snímač s optikou o světelnosti f/1.8, který by vlastně bohatě stačil sám o sobě. A vlastně to tak i v praxi bude. Další dva objektivy už jsou trochu zbytečné, ukrývají dvoumegapixelové snímače pro hloubku ostrosti a pro makro snímky – jinak řečeno, jsou prostě do počtu a telefon i uživatel by se bez nich obešli. V zásadě tak tvoří jen výrazný designový prvek, který Y76 5G po stránce vzhledu řadí do jedné rodiny produktů Vivo.

Displej telefonu má úhlopříčku 6,58 palce a rozlišení 2 408 × 1 080 pixelů, je to ovšem IPS snímač, což mimo jiné znamená, že čtečku otisků prstů v něm nenajdeme. Na jednu stranu existuje řada soupeřů, kteří v této třídě nabídnou AMOLED panel a integrovanou čtečku, na stranu druhou je čtečka v bočním vypínacím tlačítku v mnoha situacích praktičtější a také spolehlivější. Displej působí dobře, ale na náš vkus má poměrně nízký maximální jas, což by mohlo přinášet určité potíže s čitelností na přímém slunci.

Uvnitř telefonu běží Android 11 s grafickou nadstavbou Funtouch OS12, která je relativně blízká čistému Androidu. Škoda tedy, že tu rovnou není Android 12, zas tak moc úprav by od Viva nevyžadoval. Telefon pohání čipset MediaTek Dimensity 700 s podporou 5G, takový solidní standard této třídy. Pojí se s ním 8 GB RAM a Vivo přidává vlastní funkci rozšířené RAM (Extended RAM 2.0), která telefonu umožní využít další 4 GB paměti z uživatelského úložiště (to má kapacitu 128 GB a dá se rozšířit microSD kartami).

Tato funkce přináší především svižnější multitasking, chod samotných aplikací nezrychlí. Hraní her má zpříjemnit Ultra herní režim, který umožňuje pomocí postranního panelu určovat výkon telefonu podle potřeby a má řešení pro nerušené hraní nebo naopak multitasking se spuštěnou hrou.

Lákavou disciplínou je nabíjení. Vivo Y76 5G totiž zvládá nabíjení výkonem až 44 W, takže výrobce slibuje, že se baterie telefonu dobije na 70 % kapacity za 32 minut. Na druhou stranu kapacita baterie 4 100 mAh nikterak rekordní není a je to trochu daň za tenkou konstrukci telefonu.

Nový model čínské značky se u nás začne prodávat 24. února, ovšem od 9. února lze telefon předobjednávat. V rámci předobjednávek láká Vivo na dárek v podobě bezdrátových sluchátek Vivo TWS 2e v bílé barvě a v hodnotě 1 499 korun zdarma.