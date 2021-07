Zřejmě poloviční překvapení. Levnější bude jen jeden skládací samsung

Samsung 11. srpna představí nové rozkládací smartphony Fold 3 a Flip 3. Podoba je už dávno známá, zhruba i výbava. Naposledy unikly ceny. A přestože se spekulovalo, že by novinky mohly zlevnit, tak by to mělo platit jen u jednoho z nich.