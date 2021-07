Potvrzeno, velká akce Samsungu bude 11. srpna. Online pro všechny

V srpnu se podle všeho představí čtyři novinky. Vedle skládacích mobilů Z Fold 3 a Z Flip 3 to budou ještě sluchátka Galaxy Buds 2 a hodinky Watch 4. Naopak se zřejmě nedostane na Samsung S21 FE, tedy fanouškovskou edici hlavní řady výrobce.

V případě tohoto telefonu se už delší dobu spekuluje o posunutí premiéry i prodeje a důvodem má být nedostatek procesorů. Což je problém mnoha odvětví a nyní i smartphonů. Stejně tak je už zřejmé, že se potvrdily spekulace o konci řady Note. Přitom loni na stejné akci se představil Note 20.

Noty částečně nahrazuje z řady S21 model Ultra, u kterého lze použít stylus, typický znak notů. Jen do něj nejde zasunout. Stejná situace by měla platit u Z Fold 3, který tedy bude druhou náhradou notů. Pokud se samozřejmě potvrdí spekulace.

S tím souvisí nový ohebný displej. Mluvilo se i o selfie kameře pod displejem, ale té se pravděpodobně nedočkáme. Stejně jako nového procesoru s grafikou od AMD. Podle všeho bude telefon pohánět Snapdragon 888 a možná na některých trzích Exynos 2100. Tedy stejná dvojice čipů jako u Samsungu S21.

Véčko Z Flip 3 dostane především větší vnější displej, u současné generace je titěrný. Lepší by měl být i fotoaparát s dvojicí snímačů. U obou telefonů by měl výrobce nasadit výhodnější cenu než u předchozí generace. Což by mohlo znamenat ceny okolo 35 tisíc korun za Z Flip 3 a pod 50 tisíc korun u Z Fold 3.

Hodinky Watch 4 budou znamenat revoluci v rámci značky. Samsung je totiž místo vlastního systému Tizen osadí operačním systémem Wear OS od Googlu. Respektive dojde k jejich prolnutí. Pro zákazníky by to mělo znamenat především to, že by s hodinkami mělo jít platit. Což doposud šlo jen tam, kde fungoval platební systém Samsungu.

Akce ani tentokrát neproběhne před publikem, bude vysílána online, takže jí bude moci sledovat každý. Začíná v 16:00 středoevropského času.