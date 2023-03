Tak trochu jiná špička se super foťákem. Test Viva X90 Pro

Loňské Vivo X80 Pro byl za nás jeden z tajných tipů na opravdu povedený špičkový smartphone pro ty, kteří nechtěli kupovat drahé vlajkové lodi Samsungu, Applu i jiných značek. Cenou se vyloženě tento model nepodbízel, ale byl levnější než řada konkurentů, přitom má parádní fotoaparát a třeba trumf v podobě excelentní čtečky otisků prstů, která činí z používání telefonu opravdovou radost. Řeknete si, že je to drobnost, ale je to tak, jen si ji vyzkoušejte.

Na tak dobrý smartphone se samozřejmě bude navazovat obtížně, na druhou stranu by stačilo pár drobných vylepšení a Vivo by mělo na trhu dalšího skrytého favorita. A ono i má, jen ne u nás. Nástupcem loňského modelu X80 Pro je totiž letos typ X90 Pro+, který se prodává jen doma v Číně. Tento model má všechny přednosti loňského typu a přidává k tomu pár drobností navíc, má také vylepšený fotoaparát s jednopalcovým čipem. Jenže prostě máme smůlu, u nás se neprodává.

Vivo nezdražuje, má to však svá ale

Namísto toho tu je model X90 Pro, který má ve výbavě určité kompromisy a v některých ohledech si oproti loňskému modelu pohoršil. V něčem je však i lepší, v důsledku je to pořád skvělý a výborně vybavený smartphone, ale nedovedeme se zbavit pocitu, že se ve Vivu tak trochu střelili do vlastní nohy. Asi chápeme, proč Vivo k tomuto kroku sáhlo: výrazná inflace totiž znamená, že by letošní úplně špičkový model musel asi dost zdražit a cenově by se už nebezpečně přiblížil soupeřům „věhlasnějších“ značek. U typu X90 Pro se podařilo zachovat cenu na úrovni loňského modelu (26 990 korun), což na první pohled vypadá dobře. Vivo nezdražuje, zatímco soupeři ano.

Jenže to asi není ten ideální krok. I u modelu X90 Pro totiž nejspíš nadále platí, že stejně jako jeho předchůdce to bude smartphone pro poměrně úzké publikum, pro určité nadšence, kteří jsou ochotni dát „nové“ značce šanci. A když je ta v jejich očekáváních zklame, už od nich v budoucnu druhou šanci dostat nemusí. Naštěstí však Vivo X90 Pro v kontextu ostatní konkurence stále zůstává smartphonem, který docela stojí za to. Jen zasvěcení prostě vědí, že to mohlo být ještě lepší, a to je škoda.

Co vám na něm tak vadí?

Budeme se v tomto stále opakovat, ale je to ten kontrast s loňským modelem i letošním špičkovým provedením X90 Pro+. To jsou totiž (vztaženo k jejich době) špičkové smartphony bez kompromisů, X90 Pro však kompromisy dělá. Že je tu levnější a trochu méně výkonný procesor MediaTek Dimensity 9200 vadit nemusí, výkonu má telefon na rozdávání a opravdu to není žádný limitující faktor.

Upřímně nás neskutečně mrzí krok zpět v oblasti čtečky otisků prstů. Zatímco Vivo X80 Pro má velkou ultrazvukovou čtečku, která je nejen bleskurychlá, ale navíc umožňuje ještě různé funkční vychytávky, X90 Pro dostalo obyčejnou optickou čtečku, kterou mají prakticky všechny ostatní smartphony. A navíc ji u Viva ještě konstruktéři posunuli nesmyslně ke spodní hraně displeje, takže je potřeba palec při odemykání telefonu pokládat v trochu nepřirozené pozici. Jasně, v kontextu konkurence funguje čtečka výborně: je svižná, spolehlivá, prostě OK. Jenže v porovnání s předchůdcem je to neskutečný krok zpět.

Další ústupek najdeme u samotného displeje, pod kterým se čtečka schovává. Ponechává si úhlopříčku 6,78 palce, ovšem rozlišení mírně pokleslo na 2 800 × 1 280 pixelů a nižší je i maximální jas 1 300 nitů (X80 Pro má 1 500 nitů). Ano, v praxi mezi displeji zásadní rozdíl nevidíme a tento ústupek bereme jako určitou úlitbu oné inflaci, displej je celkově povedený a není důvod si na něj stěžovat. Jenže zase tu „hlodá červíček“, kdy zákazník ví (tedy měl by vědět), že za své peníze letos dostane méně než loni.

Jasně, ale má i pozitiva, ne?

Rozhodně. Budeme se opakovat, i přes určité zklamání platí, že Vivo X90 Pro je opravdu povedený smartphone. Vše funguje, jak má, telefon je krásně rychlý, Android 13 tu má s nadstavbou Funtouch 13 stále poměrně civilní a čistý vzhled bez výraznějších zásahů od Viva. Nadšencům dokonce Vivo u systému umožňuje snadný přístup ke zkušebním verzím softwaru, které samozřejmě nemusí vždy fungovat dobře, ale uživateli přinesou různá vylepšení a nové funkce s předstihem. Zlepšil se i překlad položek v menu, někdy však může uživatel stále maličko tápat. Vivo pak slibuje tři roky aktualizace systému a čtyři roky bezpečnostních updatů. Konkurence umí i víc, ale řekněme, že je to takový standard.

Líbí se nám celkové zpracování telefonu. To se od loňského modelu příliš neliší, telefon má opět elegantní tvary se zahnutím displeje i zad do boků, kovový rám, který je sice lesklý, ale zbytečně se neupatlává a záda vytvořená z veganské kůže. Materiál je hezký zejména na pohled, na dotek je jasně poznat, že nejde o kůži, trochu v ruce šustí, ale to je spíš vlastnost než důvod ke kritice. V ruce telefon působí velmi příjemně. Z hlediska zpracování pak potěší přítomnost odolnosti vůči vodě a prachu podle IP68.

Celkový dojem nijak nekazí ani výrazný výstupek fotoaparátu, který je ještě větší než u loňského modelu. Vivu se celou sestavu foťáku podařilo do těla integrovat stále velmi elegantně a mohutnost výstupku celého modulu docela zamaskovat. Kruhová sestava foťáků sice není umístěna v ose těla telefonu, ale i tak se vzhledem k velikosti celé té plochy telefon na stole nijak zásadně nepříjemně neviklá. Foťák také nevadí při držení telefonu v ruce, obecně padne novinka do ruky dobře, oproti předchůdci se dokonce trochu zmenšila šířka těla (rozměry jsou 164,1 × 74,5 × 9,3 mm), maličko narostla tloušťka. Výstupek navíc částečně zamaskuje v balení s telefonem dodávané průhledné silikonové pouzdro.

No a jaký je ten foťák?

Loňský model X80 Pro patřil k nejlepším fotomobilům, které u nás šlo pořídit a i teď se drží hodně vysoko. Letošní novinka přináší i v podobě „obyčejnějšího“ typu X90 Pro úplně novou sestavu foťáků, která se oproti předchůdci používá maličko jinak, v praxi však přináší vlastně velmi podobné výsledky. Že se foťák kvalitativně neposunul o dost dál, je možná zklamání, na druhou stranu pořád fotí X90 Pro opravdu skvěle a v zásadě není moc důvodů ke stížnostem. A když jsme říkali, že se s ním fotí trochu jinak, tak musíme zdůraznit, že v praxi se nám s fotoaparátem X90 Pro pracuje vlastně o maličko lépe než s foťákem předchůdce.

Ukázka zoomu ve dne s protisvětlem

Proč? Důvodem je snížení počtu čoček foťáku ze čtyř na tři. Při práci s různými úrovněmi zoomu se pak telefon chová konzistentněji. Chytré algoritmy totiž vždy vlastně vybírají podle sebe to, z jakého snímače bude foťák zrovna obraz brát a u loňského modelu tu měly víc možností, mezi kterými přepínaly v různých podmínkách různě. Teď tu tato možnost vlastně chybí a najednou se chová foťák předvídatelněji. Není to dramatický rozdíl, ale za zmínku stojí.

Ukázka makro fotografie

Že Vivo nepatří na absolutní špičku žebříčků třeba ve srovnání DxO Mark podle nás způsobuje i fakt, že se výrobce soustředí na trochu přirozenější podání snímků. Tento důraz lze navýšit aktivací Zeiss režimu obrazu, kdy telefon volí trochu méně „zářivé“ barvy blízké realitě. Chování platí i pro noční režim, ve kterém se X90 Pro nesnaží prosvětlit za každou cenu i ty nejtmavší kouty, navíc je tu možnost hezky pomocí kompenzace expozice i v nočním režimu jeho efekt trochu ztlumit nebo posílit, což vlastně konkurenti často nemají – u nich to funguje v normálním režimu, ale v nočním vše řeší automatika. Takže kdo si tu chce se snímkem trochu „vyhrát“, má možnost. Kdo ne, nechá vše na chytrých algoritmech.

Zoomování na Měsíc z ruky: denní fotografie, poslední je noční, kdy focení komplikovala oblaka

Hlavní padesátimegapixelový snímač pořizuje opravdu parádní fotky prakticky za všech podmínek. Možná nemusí být na první pohled tak líbivé jako snímky ze samsungů nebo iPhonů, ale o to tu vlastně jde, jsou jiné, přirozenější. Kontrasty jsou skvělé, někdy je tu možná maličko méně detailů, než u konkurence, ale to je zbytečné rýpání. DxO Mark také ve svém testu trochu kritizuje automatické ostření telefonu, ale my jsme s ním neměli žádné potíže, X90 Pro ostří svižně a přesně. Ano, třeba nový Samsung Galaxy S23 Ultra je v této disciplíně ještě lepší, ale opět to není žádné drama.

Rozsah objektivů v nočním režimu

Příjemným překvapením je také zoom. Ten optický je tu totiž jen dvojnásobný, ale v praxi jsou výstupy podle nás o něco lepší i než u předchůdce s pětinásobným zoomem. Důvodem je zásadní rozdíl v rozlišení, teď má i zoomový objektiv uvnitř čip s rozlišením 50 megapixelů, zatímco předchůdce měl u dvojnásobného přiblížení 12 megapixelů a u pětinásobného megapixelů 8. Kouzla „umělé inteligence“ pak prostě dovedou z většího množství dat dostat lepší výsledek i při digitálním zoomu. A jak jsme již řekli, odpadá v tomto případě občasné váhání algoritmů, který výstup ze kterého čipu použít. Snímky jsou tak konzistentnější a i ty zoomové jsou svým barevným podáním a celkovým pojetím téměř shodné, jako z hlavního snímače. U dvojnásobného zoomu je tentokrát normální stabilizace a ne gimbalová, při focení to podle nás zásadní vliv nemá (můžete vyfotit v noci přizoomovaný Měsíc z ruky), ale u natáčení videa je rozdíl mezi běžnou stabilizací a tou gimbalovou trochu znát.

Fotografie v interiéru: noční režim ve tmě, blesk a osvětlení žárovkou

Maličko zklamáním je širokoúhlý foťák, u kterého naopak rozlišení kleslo, ze 48 megapixelů na 12. Barvy a kontrasty jsou opět v pohodě, ale někdy chybějí detaily, v horším světle pak rychle nastupuje šum. Celkově hodnotíme sestavu fotoaparátů opravdu velmi kladně. Důležité je, že po praktické funkční stránce se s foťákem dobře pracuje. Na čísla z DxO Mark bychom v tomto případě nebrali takové ohledy, popisují jen část celého příběhu a X90 Pro opravdu fotí výtečně. Na druhou stranu zásadní posun tu proti předchůdci skutečně není.

Posunula se výdrž?

Ano, tady k posunu došlo. Určitý vliv na to má nejspíš nižší rozlišení displeje, byť na druhou stranu obnovovací frekvence tu není tak adaptivní, jako loni (přepíná se mezi 60 a 120 Hz namísto plynulejší regulace). Procesor Dimensity 9200 je o něco úspornější než loňský Snapdragon 8 Gen1 a kapacita baterie mírně stoupla na 4 870 mAh. Výsledkem je, že telefon teď v praxi dá jeden perný den daleko suverénněji než předchůdce, snazší je také dostat se na dva dny výdrže. Posun nastal i u nabíjení: bezdrátové zůstalo u výkonu 50 W, ale to přes USB-C má teď výkon 120 W a na 50 % kapacity se tak telefon nabije dodávanou nabíječkou už za 8 minut.

Mám si ho pořídit?

Vivo X90 Pro je skutečně povedený smartphone. Jenže v některých ohledech se tak trochu krčí ve stínu svého předchůdce. U foťáku se nakonec přikláníme k tomu, že přece jen novinka představuje posun vpřed (fotoaparáty ještě porovnáme v samostatném článku), lepší je výdrž, zlepšily se i drobnosti v systému. Na druhou stranu je nesmírně škoda hlavně čtečky otisků prstů. No a zatímco minulý rok mohlo Vivo X80 Pro s cenou 26 990 korun směle soupeřit s těmi nejlepšími a přitom výrazně dražšími smartphony, letos je víc fér X90 Pro srovnávat se soupeři o stupínek níž.

Netvrdíme, že nedovede novinka X90 Pro zatopit i Samsungu Galaxy S23 Ultra (v některých ohledech jistě, opět připravíme porovnání), ale víc fér je telefon srovnávat s typem S23+. No a ten standardně stojí 29 999 korun, což není oproti vivu takový příplatek, navíc Samsung má časté akce, teď třeba se „šrotovným“, takže telefon vyjde levněji: shodou okolností na stejnou sumu jako X90 Pro. A upřímně, tady asi chápeme, když většina zákazníků vsadí, i přes přednosti viva, na jistotu korejského modelu. Ránou pro Vivo X90 Pro jsou také aktuální ceny iPhonu 14 Plus, který jde koupit už za 24 690 korun. Kdo místo toho zvolí dražší vivo, musí být opravdový nadšenec bez ohledu na to, že vivo asi fotí o maličko lépe.

Pokračovat můžeme dál: takové Xiaomi 13, které se právě chystá do prodeje, vyjde na 21 999 korun. Google Pixel 7 stojí 17 490 korun a model Pro 22 990 korun. A pak je tu předchůdce, typ X80 Pro, který se prodává za 24 999 korun. Prostě, rázem je Vivo X90 Pro i přesto, že značka meziročně nezdražila, mezi svými skutečnými soupeři spíš tou dražší volbou, zatímco loni předchůdce okouzloval tím, že představoval levnější alternativu k těm úplně nejlepším.