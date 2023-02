Test T Phonu a T Phonu Pro: obři od operátora mají mouchy. I za korunu

Výrobci i prodejci mobilních telefonů nemají zrovna nejšťastnější období. Trh klesá, inflace tlačí ceny vzhůru a zákazníci vlastně neví, co si vybrat. V tomto prostředí vycítil příležitost operátor T-Mobile, který si pro své globální trhy (v celé Evropě, ale i v USA) nechal vyrobit vlastní dvojici smartphonů.

Výhodou tohoto postupu z pohledu operátora je, že může připravit takový telefon, který se mu bude zákazníkům dobře prodávat. A dvojice modelů T Phone a T Phone Pro vznikla přesně podle tohoto receptu. Přístroje tak mají velké displeje, na což zákazníci slyší, a dostaly také podporu 5G sítí, což je sice něco, co v Česku zákazník nutně nepotřebuje, ale je v zájmu operátora, aby zákazníci na 5G přecházeli. Jen tak zabrání zahlcení 4G sítí a dalším stížnostem uživatelů.

Z tohoto pohledu tedy vypadají vlastní telefony T-Mobilu jako trefa do černého. Jenže ve skutečnosti je tu i dost zádrhelů a byť mají přístroje v některých oblastech co nabídnout, tak šetření v jiných znamená, že se jeví mnohdy hodně drahé. A to i za tu „dotovanou“ korunu, za kterou T-Mobile přístroje k některým tarifům nabízí. Některé potíže jde však, alespoň částečně, vyřešit.

Co jsou zač?

Smartphony T Phone a T Phone Pro si nechala skupina Deutsche Telekom vyrobit u některého z mnoha čínských OEM výrobců v podstatě na míru. Nejsou to tedy adaptace některého ze známých modelů známějších značek, přístroje jdou v mnohém vlastní cestou. Oba přístroje pohání vcelku výkonný čipset MediaTek Dimensity 700 s podporou 5G sítí, oba vsadily na velké displeje, levnější T Phone má 6,52palcový panel, T Phone Pro 6,82palcový displej. Telefony mají 4 a 6 GB RAM, trojitý nebo čtyřnásobný foťák, nechybí jim slot na microSD karty, základní model má 64 GB vnitřní paměti, typ Pro 128 GB. Jsou tu i baterie se solidní kapacitou a model Pro překvapí přítomností bezdrátového dobíjení.

Na první pohled to vypadá jako zajímavá nabídka a alternativa k přístrojům značek jako Xiaomi, Poco, Realme, ale i třeba k levným modelům Samsungu. Jenže je tu několik háčků. Především T-Mobile drží základní ceny svých modelů poměrně vysoko, T Phone stojí 4 999 korun, T Phone Pro pak 6 499 korun. Přitom konkurence se dovede často poměrně snadno se stejnou nebo i lepší výbavou dostat pod pět tisíc. T-Mobile sice telefony nabízí ke svým tarifům se slevou a přístroj lze získat i za korunu, jenže to už je k docela drahým tarifům a je otázkou, zda není lepší si přeci jen trochu připlatit za funkčně „vymazlenější“ přístroj.

Kde jsou ty háčky?

Hodně z nich se točí kolem displejů. Jistě, u cenově dostupných přístrojů nemůžeme očekávat kdovíjaké parametry, jenže T-Mobile tady šetřil doslova ze všech stran. Takže oba panely mají i přes velkou úhlopříčku pouze HD+ rozlišení, menší T Phone tedy 720 × 1 600 pixelů, větší pak 720 × 1 640 pixelů. Zobrazení na velkých displejích tak není kdovíjak jemné. Je pravdou, že podobné parametry nabídne řada konkurentů, ale v dané cenové hladině jsou i takové smartphony (s podporou 5G), které nabídnou Full HD panely.

Rozlišení však někomu vadit nemusí, jenže displeje mají i další nedostatky. Docela špatná je totiž třeba jejich čitelnost na slunci. A občas uživatele udiví i to, co se na displeji děje. V některých aplikacích je totiž pohyb až neskutečně trhaný, přitom použitý procesor je na danou kategorii přístrojů výkonný a nemá problém i s náročnějšími hrami. Je to tedy nejspíš nevychytané vyladění telefonů, projevuje se hlavně v internetovém prohlížeči a některých dalších Google aplikacích.

T-Mobile se přitom chlubí, že telefon má čistý Android bez zbytečného „nepořádku“. To je pravda. Jenže zrovna třeba v internetovém prohlížeči je posun po stránce u obou přístrojů neuvěřitelně trhaný, dovede to být až nepříjemné. Totéž platí pro aplikaci s vyhledáváním nebo pro přehled zpráv na domovské obrazovce. Přitom třeba v YouTube aplikaci nebo ve hrách problém není. Nicméně cukání prohlížeče jde u telefonů přeci jen zmírnit: chce to prostě nainstalovat jiný browser než vestavěný Chrome. Trochu lepší zážitek nabízí Firefox, Opera i Edge, ale úplně nejlepší je v tomto ohledu prohlížeč DuckDuckGo. Plynulost navrací řekněme do normálu, do mezí, které bychom od přístrojů dané kategorie očekávali. Jasně to ukazuje, že softwarová optimalizace telefonů není ideální, navíc je otázkou, jak se bude operátor dlouhodobě věnovat podpoře a aktualizacím. Momentálně mají telefony Android 12 a T-Mobile slibuje dvě další verze systému.

Levné telefony mají také kolem svých displejů docela výrazné rámečky. Vynikne to v porovnání s dražšími telefony: i „malý“ T Phone s 6,5" displejem je totiž hlavně kvůli velkému prostoru pod ním na výšku větší než třeba nový Samsung Galaxy S23 Ultra. Míry jsou 166,6 × 76,42 × 8,76 mm, u většího z dvojice dokonce 173,92 × 77,8 × 8,99 mm. Doslova ohromná výška dovede být zejména v případě většího z modelů nepříjemná v kapse. Jinak ovšem telefony padnou do ruky vcelku dobře, byť v ní kvůli použití hladkých plastů trochu kloužou.

Působí v ruce lacině?

To bychom ani neřekli, zpracování odpovídá dané cenové kategorii, telefony mají sice kompletně plastová těla, ale slícování je dobré, vše působí pevně a materiály vypadají elegantně. Ohledně životnosti samozřejmě mohou být otazníky, ale celkově hodnotíme zpracování dobře. Hladká záda telefonů se trochu upatlávají, ale nejde o nic dramatického, navíc se povrch snadno čistí. Líbí se nám, že výstupky fotoaparátů jsou minimální, trochu paradoxní je, že méně vystouplá je sestava u modelu Pro s větším počtem čoček (telefon má však mírně tlustší tělo).

A jak fotí?

U fotoaparátů levných smartphonů nemůžeme obecně očekávat kdovíjaké výkony a platí to i pro T Phony. Navíc T-Mobile používá zbytečná marketingová lákadla. V důsledku to znamená, že pokud vám jde o fotoaparát, tak rozhodně nemá cenu připlácet za dražší z dvojice modelů. Proč? Jednoduše proto, že v daném provedení mají oba přístroje stejný 50Mpix hlavní fotoaparát a jelikož vše zpracovává i stejný čipset, je kvalita snímků z hlavního foťáku shodná, proto níže najdete fotky jen z modelu Pro.

Fotografie v interiéru: nejprve širokoúhlý foťák a pak hlavní za denního světla, pak hlavní foťák za umělého osvětlení a nakonec totéž ve tmě s bleskem

Telefony spojují obvykle čtyři pixely do jednoho, ale je tu i možnost fotit na plné rozlišení. Dobrou kvalitu mají snímky ve dne, když se začnou světelné podmínky zhoršovat nebo přichází různé ostré kontrasty, telefony narážejí na své limity. Kdo chce získat alespoň rozumně použitelné snímky v noci, musí aktivovat noční režim, který telefony mají. V něm výsledky odpovídají zhruba tomu, co dovede konkurence, někdy mírně zaostávají, ale není to žádné drama.

Fotografie v exteriéru: širokoúhlý foťák, pak hlavní, následují ukázky digitálního zoomu (2x a 4x)

Co ovšem drama je, to je výkon dalších fotoaparátů. Menší T Phone má dvoumegapixelový snímač pro hloubku ostrosti a dvoumegapixelový pro makro, oba jsou jednoduše k ničemu. Bokeh efekt, který telefony „umí“, je dost umělý a nepřesný, v případě makra je lepší pořídit fotku hlavním foťákem a udělat si z ní výřez.

Makro fotografie: první je dvoumegapixelovým makro foťákem, druhá hlavním, třetí hlavním s digitálním zoomem

Větší T Phone Pro k tomuto přidává ještě pětimegapixelový širokoúhlý foťák, který však dělá rozmazané snímky s minimem detailů, zato spoustou šumu a přepalů. Většinou ho tedy používat nebudete. Za moc nestojí ani selfie snímače, ať už pětimegapixelový u T Phonu, nebo ten třináctimegapixelový u modelu Pro. Takže, kvůli foťákům tyto telefony určitě neshánějte, hlavní foťák ale v obou případech odvede vcelku obstojnou, řekněme konkurenceschopnou práci.

Noční snímky ze širokoúhlého a hlavního fotoaparátu

A co na nich můžete pochválit?

K T Phonům od T-Mobilu jsme docela kritičtí, ale pár kladných stránek telefony přeci jenom mají. Tak třeba výdrž baterie je v obou případech dobrá. Menší model má akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, větší pak 5 000 mAh. Vzhledem k hardwaru, který nemá s aplikacemi moc práce a vzhledem k nízkému rozlišení displeje to znamená, že výdrž obou přístrojů dostatečně přesahuje potřebný jeden den na jedno nabití. I menší T Phone dá asi den a půl intenzivního provozu, T Phone Pro se v podobném stylu přiblíží dvěma dnům, když se uživatelé uskromní a budou telefon používat jen občas, je v obou případech možné dostat se i za hranici tří dnů výdrže. Není to nic neobvyklého, ale výkony jsou to dobré. K nabíjení slouží USB-C konektor (v balení je jen kabel, nabíječka chybí), výkon je 16 W, takže nic rychlého. Avšak u T Phonu Pro můžou uživatelé využít bezdrátové nabíjení, to je taková příjemná drobnost navíc.

Líbí se nám také čtečka otisků prstů zapracovaná v bočním vypínacím tlačítku. Je stylově vyvedená v barvě, která připomíná charakteristickou růžovou operátora. Co je však důležitější, je rychlá a na přiložení prstu reaguje spolehlivě. Plusem telefonů je samozřejmě podpora 5G, přičemž T-Mobile si dal záležet, aby síť fungovala opravdu spolehlivě.

U základního modelu však musíme připomenout ještě jeden problém: nemá NFC, takže s ním nelze používat oblíbené bezkontaktní platby. To je doslova trestuhodné opomenutí.

Mám si je pořídit?

I když vypadají smartphony T Phone na první pohled lákavě, bude se muset T-Mobile nejspíš dost snažit, aby je prodal. Tedy, bude muset zlevnit. Základní telefony s podporou 5G totiž konkurence spolehlivě umí prodávat i za výrazně méně než pět tisíc korun. Tolik přitom stojí základní model. Řekli bychom, že bude většině uživatelů stačit a připlácet 1 500 korun za T Phone Pro nemá smysl – mírně větší displej a bezdrátové dobíjení, nebo „bohatší“ sestava foťáků za to nestojí. Jenže je tu onen otazník ohledně NFC, nemožnost platit mobilem u základního modelu je zásadní nedostatek.

Ať tak, či tak, nemusíme oba modely porovnávat s konkurencí zvlášť, ale jako celek. A když podobné parametry jako T Phony nabídne za 4 999 korun třeba Samsung Galaxy A13, jasně to ukazuje pochyby, jaké o výhodnosti koupě operátorských telefonů máme. Poco M4 5G, Xiaomi Redmi 10 5G, Vivo Y52 5G, nebo Realme 8 5G, to všechno jsou telefony se stejným čipsetem MediaTek Dimensity 700 a koupit se dají za cenu i výrazně pod pět tisíc. Přitom řešit tu malichernosti jako rozlišení foťáků nemá cenu, zato displeje mají Full HD rozlišení a plynulejší 90Hz obnovovací frekvenci (T Phony mají 60 Hz).