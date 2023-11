Je to ostuda. Sony pořád nedovede vylepšit foťáky svých smartphonů

Nefotí vyloženě špatně, ale výsledek testu kompaktní Xperie 5 V nebudí v porovnání s konkurencí vůbec žádné nadšení. Organizace DxO Mark přiřkla nejnovějšímu modelu od Sony skóre 118 bodů a to je na špičkový a skvěle vybavený smartphone opravdu málo. I když nebudeme Sony porovnávat s těmi úplně nejlepšími a zůstaneme takříkajíc „o patro níž“, je ztráta na konkurenci obrovská. Tak třeba základní iPhone 15 má v textu fotomobilů 145 bodů, starší a levnější Pixel 7 140 bodů, Samsung Galaxy S23 bodů 133. A třeba dva roky starý Zenfone 8 má bodů 116, tedy jen o dva méně, než Xperia 5 V.

Že není něco úplně v pořádku naznačuje i porovnání s loňskými modely Sony: loňská špičková Xperia 1 IV má v testu DxO Mark stejné celkové skóre, jako aktuální novinka, přímý předchůdce kompaktního modelu, tedy typ Xperia 5 IV, má 119 bodů, tedy o bod víc. A dosud je to nejlepší fotomobil Sony, který testem DxO Mark prošel. Dodejme jen, že letošní Xperia 1 V, která kombinuje jak teleobjektiv s plynulým zoomem, tak nový 48megapixelový čip hlavního foťáku, testem neprošla.

Xperia 5 V tak ukazuje v testu pouze „sílu“ nového 48megapixelového čipu, který po větší sestře podědila. Naopak o zoom přišla úplně. Zatímco loňská Xperia 5 IV měla teleobjektiv s asi 2,5násobným přiblížením a tedy celkem tři čočky foťáku, Xperia 5 V má čočky dvě. U Sony totiž asi usoudili, že díky velkému množství megapixelů zvládnou vyřešit zoom pomocí softwarových kouzel a výřezů. A inu, zvládnou, ale rozhodně ne tak, jako u předchůdce s dedikovaným teleobjektivem.

A to je i důvod, proč letošní kompaktní Xperia v testu fotomobilů svou loňskou sestru nepřekonala. Za oblast zoomu totiž novinka dostala pouhých 86 bodů, zatímco loňský typ tu má bodů 111. To je propastný rozdíl, tristní výkon ale kromě horšího skóre v oblasti teleobjektivu (57 oproti loňským 79 bodům) korunuje zhoršení u širokoúhlého objektivu. Letošní model má totiž 82 body oproti 91 a je to trochu nepochopitelné: hardware je stejný, letošní typ má lepší procesor, takže by tu spíš mělo dojít k mírnému pokroku. U Sony se asi prostě na vyladění širokoúhlého fotoaparátu vykašlali.

Smartphony Sony v žebříčku fotomobilů DxO Mark 119 – Sony Xperia 5 IV

118 – Sony Xperia 5 V

118 – Sony Xperia 1 IV

105 – Sony Xperia 1 III

78 – Sony Xperia 10 V

63 – Sony Xperia 10 IV

V celkovém skóre se deficit u zoomu projevuje víc než to, že letošní Xperia 5 V má ve většině ostatních disciplín na loňský model náskok. Ten náskok je totiž mírný. Skutečně mírný: u focení hlavním foťákem svítí u letošního modelu hodnota 124 bodů, loňský tu má 121 bodů a to absolutně neodpovídá technickému posunu, ke kterému u xperie došlo. Opět to ukazuje, že u Sony si neví rady se softwarem, ze stejného počtu megapixelů dovedou u konkurence vydolovat podstatně víc. U videa je to podobné, 118 bodů oproti 113 je posun, ale ne dramatický. Xperia 5 V si polepšila i u bokeh efektu (60 vs. 55 bodů), naopak náhled na displeji je horší (58 oproti 62 bodům).

Podobné ztráty a rozdíly panují i v porovnání s loňskou Xperií 1 IV, její zoom u DxO Mark mimochodem nehodnotili dramaticky lépe než zoom modelu 5 IV. V podstatě to tedy znamená, že hardwarové inovace, které Sony u svých modelů přináší, mají v praxi jen minimální přínos. Plynulý zoom loňského špičkového modelu není dramaticky lepší než pevný loňského kompaktního typu. A letošní nálož megapixelů navíc nepřináší významné zlepšení v porovnání s loňskými modely s dvanácti megapixely.

Podobně se Sony nedaří ani u levnějších modelů. Letošní Xperia 10 V si v testu DxO Mark vysloužila nic moc skóre 78 bodů. Oproti loňskému modelu Xperia 10 IV je to posun o 15 bodů a to je znát, tady se megapixely navíc (10 V má také 48megapixelový čip, místo 12 u 10 IV) projevily veskrze pozitivně. I tak ale Sony dramaticky ztrácí na jiné smartphony své cenové kategorie, které mnohdy dovedou být důstojnou konkurencí úplně špičkovým fotomobilům (viz třeba Pixel 7a).