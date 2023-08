Dramatické zlepšení. Samsung Z Flip 5 fotí lépe než předchůdce

Už při uvedení svých nových smartphonů Z Flip 5 a Z Fold 5 ujišťoval Samsung zájemce o tato zařízení o tom, že jejich fotoaparáty budou podávat lepší výkon než loňské modely. A to navzdory tomu, že v hardwaru zdánlivě změny vůbec nenastaly. U modelu Z Fold 5 a hardwaru foťáku je to dokonce pravda, u Z Flip 5 přece jen Samsung mluvil o nových fotografických čipech, i když rozlišení zůstalo u obou foťáků na 12 megapixelech. Neměnila se ani světelnost objektivů. Posun v kvalitě má také zajistit nový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.

Test organizace DxO Mark, která tradičně fotoaparáty (nejen) ve smartphonech testuje, teď ukázal, že k vylepšení skutečně došlo. A že je to vylepšení výrazné. Zatímco Z Flip 4 si v testu DxO Mark připsal loni 112 bodů (což bylo jen o bod víc než Z Flip 3), letošní Z Flip 5 se může chlubit skóre 127 bodů. To sice kompaktní smartphone Samsungu s ohebným displejem neřadí ke kdovíjak špičkovým fotomobilům, nicméně to kvality foťáku potvrzuje, Z Flip 5 má třeba o bod vyšší skóre než starší Google Pixel 6. A ten rozhodně nefotí špatně.

Smartphony s ohebným displejem v žebříčku DxO Mark 133 – Google Pixel Fold

127 – Samsung Galaxy Z Flip 5

124 – Samsung Galaxy Z Fold 4

120 – Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

119 – Honor Magic Vs

114 – Oppo Find N2 Flip

112 – Samsung Galaxy Z Flip 4

111 – Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Špička je samozřejmě dál, utíká Z Flipu 5 o téměř 30 bodů (žebříčku vévodí Huawei P60 Pro se 156 body), ale výkon fotoaparátu je opravdu solidní (i když lepší to být mohlo, jak dokazuje shodné skóre už podstatně staršího iPhonu 12 Pro). Za pozornost stojí i to, že Z Flip 5 patří prozatím k premiantům třídy telefonů s ohebnými displeji. Se svým dvojitým foťákem má o tři body vyšší skóre než loňský Galaxy Z Fold 4 (Z Fold 5 zatím testem neprošel) a o šest bodů zaostává za rovněž podstatně dražším smartphonem Pixel Fold (opět s trojitým foťákem).

Oproti modelu Z Flip 4 došlo u letošního typu k posunu v kvalitě snímků ve většině důležitých disciplín. U samotného focení má novinka sedmibodový náskok (132 body), u natáčení videa je skok kupředu patnáctibodový (128 bodů). Dramaticky lepší je skóre u zoomu, přičemž rozdíl 60 vs. 95 bodů jde na vrub digitálnímu zoomu. Za širokoúhlý foťák mají totiž loňský i letošní model stejné skóre, Z Flip 5 však vede v přiblížení, tam má oproti předchůdci dvojnásobek bodů (60). Tady se tedy projevuje zejména síla nového procesoru a zpracování obrazu.

Skóre u bokeh efektu je u obou telefonů stejné (60 bodů) a náhled hodnotí DxO Mark u novinky 65 body, což je překvapivě o čtyři méně než u předchůdce. Jde však o jediný pokles v těchto skóre, i když v některých dílčích detailech si Z Flip 5 nevede úplně ideálně a na předchůdce ztrácí i tam (třeba u šumu nebo podání barev).

Za pozornost stojí i další výsledek testu DxO Mark. Organizace totiž podrobila sérii testů i displej nového ohebného samsungu a výsledek je vynikající. Skóre 149 bodů řadí telefon na dělené třetí místo v globálním pořadí. Před ním jsou jen Google Pixel Fold a Honor Magic5 Pro (shodně 151 bod), shodné skóre s Galaxy Z Flip 5 pak mají iPhone 14 Pro a 14 Pro Max. Teprve za ohebnou novinkou je Samsung Galaxy S23 Ultra (148 bodů).