Xiaomi se u fotomobilů hledá. Novinku předčí dva roky starý předchůdce

Nejnovější absolutně špičkové Xiaomi 13 Ultra získalo v testu fotoaparátů organizace DxO Mark rovných 140 bodů. To ho řadí na dělené 14 místo po bok smartphonů Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23 Ultra a Vivo X90 Pro+, což je vlastně velmi vytříbená fotomobilní společnost. Výsledek nového xiaomi tak rozhodně není úplně zklamáním, byť telefon má nejspíš potenciál vyšší.

Oproti „standardnímu“ typu Xiaomi 13 Pro, který se na rozdíl od Ultra modelu prodává i na českém trhu, má totiž Xiaomi 13 Pro ještě pokročilejší hardware fotoaparátu. V testu DxO Mark si nicméně vybavenější typ připsal oproti svému sourozenci jen čtyři body navíc, což je vzhledem ke změnám v hardwaru asi trochu zklamáním. Telefon zároveň nestačil na dva roky starého sourozence, model Xiaomi Mi11 Ultra, který má v hodnocení DxO Mark 141 bod. I to je možná trochu nečekané. Na druhou stranu fanoušky modelu 13 Ultra to trápit nemusí: jednak je to pořád vynikající fotomobil, který patří do širší špičky, především se však telefon v našich končinách oficiálně neprodává, takže jeho výsledek v žebříčku je spíš zajímavostí.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 156 – Huawei P60 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136 – Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

133 – Google Pixel 7a

133 – Samsung Galaxy S23 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

130 – Motorola Edge 40 Pro

130 – Oppo Find X5 Pro

130– Xiaomi 13

Za pozornost stojí, kde 13 Ultra získává oproti sourozencům navrch, protože to ukazuje potenciál rozvoje Xiaomi do budoucna. Model 13 Ultra má totiž oproti v Česku prodávanému modelu 13 Pro čtyři čočky foťáku namísto tří. Opět je tu vždy čip s rozlišením 50 megapixelů a hlavní snímač má úhlopříčku jeden palec, tím se model shoduje s dostupnějším sourozencem. Hlavní optika má nicméně proměnlivou clonu, kromě f/1,9, kterou se chlubí i model Pro, má typ Ultra možnost zvolit i f/4,0. To však výsledky v testu DxO Mark v zásadě nijak neovlivní.

Zajímavější je situace u zoomu: vedle 3,2násobného přiblížení, které mají opět oba modely, má Xiaomi 13 Ultra i optiku s pětinásobným přiblížením. Možná tady ovšem leží celý klíč k tomu, proč nemá novější a lépe vybavený přístroj nad svým sourozencem takový náskok. Rozdíl mezi 3,2násobným a pětinásobným přiblížením je jednoduše malý a vzhledem k velkému rozlišení čipů se v praxi příliš neprojeví. Zatímco Xiaomi 13 Pro má za oblast zoomu v testu 143 body, typ 13 Ultra má bodů 147, což není kdovíjaký skok. Za práci teleobjektivu má 13 Ultra 112 bodů, zatímco 13 Pro bodů 106. Stejné skóre má Pro model i u širokoúhlého objektivu, 13 Ultra tu získal 111 bodů.

I u dalších disciplín má model 13 Ultra nad typem 13 Pro mírně navrch, ale nejsou to žádná dramata. Za focení má 138 bodů oproti 136, přičemž pár bodů navíc má v každé jednotlivé disciplíně kromě ostření, v tom mírně vede typ Pro. U bokeh efektu je skóre 65 vs. 60 bodů, opět ve prospěch Ultra modelu, náhled na displeji hodnotí DxO Mark 72 body oproti 70 bodům. U videa má Ultra model bodů 137, zatímco Pro získal 129 bodů, to je největší dílčí rozdíl mezi těmito modely.

V celkovém skóre to žádný trhák tedy není a oba aktuální vrcholné fotomobily Xiaomi tak fotí v praxi pro uživatele velmi podobně. Jak ovšem ukazuje porovnání se starším modelem Mi 11 Ultra, chce to ještě některé detaily v případě obou aktuálních typů vyladit. A souviset to zřejmě bude s jednopalcovým čipem, se kterým se musí prostě výrobce naučit lépe pracovat. V porovnání s Mi 11 Ultra totiž nové 13 Ultra ztrácí hodně třeba i v oblasti bokeh efektu, který by z hlediska logiky měl být lepší u typu s větším čipem. Ale skóre je tu 65 vs 75 bodů v neprospěch novinky.

Za samotné focení má starší Mi 11 Ultra 139 bodů, zatímco 13 Ultra bodů již zmíněných 138. Veškerou ztrátu v tomto celkovém hodnocení však způsobuje automatické ostření, za které má aktuální typ jen 90 bodů, zatímco starší model bodů 107. Opět to půjde na vrub čipu.

Přitom třeba u videa má 13 Ultra hodnocení ostření výrazně lepší než Mi 11 Ultra, takže je to skutečně o vyladění. U zoomu je rozdíl mezi modely jen pětibodový, starší typ tentokrát trochu ztrácí, ale vlastně ne moc – vždyť jeho teleobjektiv má rovnou pětinásobné přiblížení a s 3,2násobným zoomem se „nezdržuje“.

Xiaomi se tedy očividně musí naučit „zkrotit“ onen velký jednopalcový čip, pak mají jeho fotomobily šanci na lepší posun. Jestli mu v tom pomůže partnerství se značkou Leica, kterou přebral čínskému Huaweii (to je opět premiant žebříčku fotomobilů), to ukáže až čas.