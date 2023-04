Naprostá špička od Xiaomi je tu. Na zádech má ultimátní fotosestavu

Nedávno uniklé rendery naznačily, že představení nejlépe vybaveného xiaomi je na spadnutí a nyní jsme se skutečně i dočkali. Varianta Ultra tradičně přichází s drobným zpožděním, jelikož jde v podstatě o pomyslnou třešničku na dortu nabídky tohoto výrobce. Jako obvykle je hlavním tahákem ve výbavě sestava zadních fotoaparátů, ovšem špičková je celá výbava telefonu.

Část parametrů je shodných s těmi u modelu Pro, ovšem zároveň tu najdeme i docela dost rozdílů, včetně jednoho překvapivého, byť naprosto zanedbatelného kompromisu. Na první pohled vypadá dost podobně třeba právě displej, je tedy typu LTPO AMOLED s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů a má úhlopříčkou 6,73 palce. Nechybí obnovovací frekvence 120 Hz, čtečka otisků prstů pod displejem a průstřel pro čelní selfie kamerku. Výrobce ovšem pořádně vylepšil maximální svítivost, a to až na 2 600 nitů. To je bezkonkurenční hodnota.

Po stránce výkonu má hlavní slovo opět procesor Snapdragon 8 Gen 2, který je nyní doplněn hned 12 nebo dokonce 16 GB operační paměti typu LPDDR5X. Na výběr je pak mezi paměťovými variantami s 256, 512 GB či 1 TB. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, NFC, infračervený port či utěsnění proti prachu a vodě podle certifikace IP68.

Model Ultra je především o ultimátní sestavě fotoaparátů, která je tím nejlepším, co má Xiaomi k dispozici. A jelikož už od loňského roku spolupracuje s legendární značkou Leica, má se čím chlubit. Tak například hlavní snímač s palcovým čipem Sony IMX989 má rozlišení 50Mpix, optickou stabilizaci a také proměnnou clonu mezi hodnotami f/1,9 a f/4,0.

Přehled „padesátek“ pokračuje dalšími dvěma snímači se schopností optického zoomu. Oba jsou také opticky stabilizované a jeden nabídne oproti hlavnímu snímači trojnásobné optické přiblížení a světelnost f/1,8, druhý pak při světelností f/3,0 pětinásobný optický zoom. Posledním fotoaparátem je ten se 122stupňovým širokoúhlým záběrem a rovněž 50 Mpix rozlišením (světelnost f/1,8).

Vedle již známých Leica barevných profilů nabídne telefon také natáčení videa až do rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu (nebo 4K a 60 snímků za sekundu). Videonadšence a profíky může také zaujmout fakt, že telefon podporuje natáčení 10bitového videa a úprava barevných profilů LUT. Selfie kamerka telefonu má pak rozlišení 32 Mpix (f/2,0).

Nakonec je tu také špičková baterie, která má ovšem oproti modelu Pro překvapivě nižší výkon nabíjení. Zatímco Xiaomi 13 Pro se chlubí 120W technologií, tak varianta Ultra si vystačí s „jen“ 90 W. Akumulátor s kapacitou 5 000 mAh byste podle výrobce měli mít nabitý za 35 minut. Nechybí také rychlé 50W bezdrátové a 10W reverzní bezdrátové nabíjení.

Všechno to sice působí opravdu pěkně, ovšem bohužel zatím nemáme informace, že by se Xiaomi 13 Ultra mělo objevit na českém trhu. A to i přes to, že Xiaomi zvolilo letos uvedení i na globální trh, Česko ovšem zatím vynechává. Známe ceny pouze pro čínský trh, kde novinka startuje na 5 999 jüanech, což je v přepočtu asi 18,5 tisíce korun bez daně. Pokud by se ovšem telefon náhodou na českém trhu objevil, pak by byl bezpochyby dražší než aktuální špička, Xiaomi 13 Pro, která se prodává za 31 499 korun.