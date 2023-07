Google Pixel Fold má nejlepší displej a fotí dobře. Jenže za tu cenu?

Google Pixel Fold je drahý. Opravdu pořádně drahý, v Evropě je jeho cena stanovena na 1 899 eur, tedy v přepočtu asi 45 000 korun. Ani Samsung své aktuální špičkové smartphony s ohebným displejem neprodává za tak vysoké částky. Výsledky v testu DxO Mark, kde si Pixel Fold vede dobře jak u samotného displeje, který je nejdůležitější součástí přístroje, tak u foťáku i kvality zvuku, vlastně musíme brát jako samozřejmost. Jakékoli větší zaškobrtnutí by pro Pixel byl problém.

Ale obecně výsledky ukazují, jak málo vlastně mohou telefony s ohebným displejem, které se promění na malý tablet, dávat uživatelům smysl. U nás podle testu DxO Mark nejlepší dostupný fotomobil, Honor Magic 5 Pro, se totiž s Pixelem Fold dělí právě i o pozici smartphonu s nejlépe hodnoceným displejem. Tento telefon však stojí 29 990 korun. A zatímco u displeje jsou telefony vyrovnané, u foťáku má Honor 19bodový náskok, protože Pixel Fold dostal za focení 133 bodů. Pravda, u zvuku je náskok Honoru jen pětibodový (133 vs 138 bodů), ale i to ukazuje, že ohebné tableto-mobily tu vlastně nejsou od toho, aby hrály roli úplně špičkových přístrojů.

Jsou to určití průkopníci, univerzální přístroje, které se snaží zastat víc rolí než běžný smartphone. Ale platí za to kompromisy a již zmíněnou cenou. Kdo chce skutečně nadupaný mobil, najde lepší volby jinde. Ano, displej Pixelu Fold je aktuálně v hodnocení DxO Mark na děleném prvním místě, ale kde kdo by čekal, že ohebný panel získá lepší skóre.

Smartphony Google Pixel v žebříčku DxO Mark 147 – Google Pixel 7 Pro

140 – Google Pixel 7

134 – Google Pixel 6 Pro

133 – Google Pixel 7a

133 – Google Pixel Fold

126 – Google Pixel 6

122 – Google Pixel 6a

109 – Google Pixel 5

100 – Google Pixel 4a

Na druhou stranu výkon Pixelu Fold ukazuje, že výrobci u ohebných displejů překonali některé počáteční potíže. Smartphone od Googlu si totiž vede skvěle třeba i v čitelnosti na přímém slunečním světle, což nebývala ta nejlepší disciplína těchto panelů. Skvělé jsou i barvy, podání HDR videa a dobře prý funguje automatické nastavování jasu. To je dobrá zpráva pro další uplatnění těchto displejů.

Podobně jako jiné smartphony s ohebnými panely (a to nejen ty tabletové, ale i klasická véčka) se pak Pixel Fold nežene za titulem nejlepšího fotomobilu. To by totiž už tak vysokou cenu přístroje ještě navýšilo, navíc zabudovat takový foťák do v otevřeném stavu tenkého, ale jinak docela objemného těla by nebylo snadné.

Pixel Fold tak má sice trojitou sestavu fotoaparátů, ale rozhodně nemá ambice porazit špičkový Pixel 7 Pro. Skóre 133 body dokonce znamená pro Pixel Fold úplně stejné celkové skóre, jaké platí pro cenově dostupný Pixel 7a. Takže tady je to jasné: kdo chce výhodný fotomobil, může zvolit smartphone od Googlu, ale ne ten se skládacím displejem. Na druhou stranu skóre i přes celkovou ztrátu na špičku znamená, že Pixel Fold fotí výborně, však stejné skóre má třeba iPhone 14 nebo Samsung Galaxy S23.

V sestavě foťáků má Pixel Fold 48megapixelový hlavní foťák a 10,8 megapixelový pětinásobný zoom a širokoúhlý foťák se stejným rozlišením. Porovnání s „dvouokým“ foťákem Pixelu 7a je tak docela zajímavé (hlavní foťák tu má 64 megapixelů, dále je tu 13megapixelový širokoúhlý). Pixel 7a totiž vede vlastně u většiny disciplín. U focení hlavním snímačem má jednobodový náskok (138 bodů oproti 137), a to zejména díky lepšímu podání barev a kresbě (naopak mírně ztrácí u ostření). V bokeh efektu je to poměrně jasný rozdíl 70 oproti 60 bodům. Pixel 7a ale vede i v kvalitě náhledu na displeji (69 oproti 63 bodům), přitom Pixel Fold má onen nejlepší displej na trhu. O dva body pak má cenově dostupný pixel navrch u videa (133 vs. 131).

Jediná disciplína, kde vede Pixel Fold je zoom, tady přístroj získal 117 bodů oproti 105 u svého sourozence. Ale k tomuto skóre mu pomáhá teleobjektiv, za pětinásobné optické přiblížení má Pixel Fold 104 body, což je na dohled absolutní špičce (118), zatímco Pixel 7a bez optického přiblížení tu pochopitelně moc nenadělá. Jeho skóre je 69 bodů. U širokoúhlého foťáku se ale skóre obrací a to doslova, tady má Pixel 7a 104 body, zatímco Pixel Fold jen bodů 55. Širokoúhlý foťák je tedy u ohebného smartphonu od Googlu zklamáním – být aspoň na úrovni sourozence, celkové skóre by jistě bylo o něco lepší.