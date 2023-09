Inovace trochu odflákli. Nejdražší Samsung tak fotí jako levnější brácha

U svých letošních modelů s ohebným displejem vylepšoval Samsung především konstrukci a třeba hardware fotoaparátů zůstal tak nějak na druhé koleji. Véčko Z Flip 5 z toho vyšlo ještě dobře, byť se zdá sestava naprosto stejná, jako loni u Z Flip 4, ve skutečnosti má telefon nové fotografické čipy, což společně s novým procesorem přineslo opravdu výrazné zlepšení v kvalitě fotek. Z Flip 5 tak fotí opravdu dobře.

Nejdražší smartphone v nabídce samsungu, model Galaxy Z Fold 5, ovšem trochu ostrouhal. Hardware foťáku zůstal naprosto stejný jako u předchůdce, zlepšení v kvalitě snímků má přinést jen nový procesor Snapgragon 8 Gen2 a vyladění softwaru. Alespoň to Samsung sliboval. A jak teď ukázal test DxO Mark, dodržel to jen částečně. Alespoň podle metodiky DxO Mark.

V našem testu, kde se většinou soustředíme především na běžnou kvalitu snímků, jsme totiž posun vpřed zaznamenali. Není sice dramatický, ale znát je, telefon podle nás méně než předchůdce aplikuje různou redukci šumu a snímky mají lepší detaily. Jsou tu ale podle nás i nedostatky, jako z hlediska vyvážení barev trochu nekonzistentní noční režim, to předchůdce zvládal lépe.

Smartphony s ohebným displejem v žebříčku DxO Mark 133 – Google Pixel Fold

128 – Samsung Galaxy Z Fold 5

127 – Samsung Galaxy Z Flip 5

124 – Samsung Galaxy Z Fold 4

120 – Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

119 – Honor Magic Vs

114 – Oppo Find N2 Flip

112 – Samsung Galaxy Z Flip 4

111 – Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Hodnocení DxO Mark naše poznatky vlastně částečně potvrzuje, protože v detailním skóre vidíme, že nový model má třeba z hlediska šumu horší hodnocení, než ten starší. Ale novinka si vede lépe z hlediska artefaktů, tedy různých vad obrazu, které mohou vznikat právě agresivním softwarovým zpracováním, tedy třeba i přílišnou snahou o redukci šumu. Novinka má ale podle DxO Mark celkově lepší podání barev (to asi platí, ale v noci to není jistota), v expozici nebo kresbě jsou telefony vcelku vyrovnané. Co ale Galaxy Z Fold 5 oproti předchůdci sráží je horší fungování automatického ostření. Upřímně, to jsme příliš nezaznamenali, ale v hodnocení DxO Mark to znamená, že čistě za focení hlavním foťákem má Galaxy Z Fold 5 127 bodů, zatímco Z Fold 4 bodů 131. A to je u tak drahého telefonu trochu trestuhodné, obzvlášť, když se Samsung dušoval, že k posunu v kvalitě dojde.

V úplně celkovém skóre na něj nakonec došlo, ale je podstatně menší, než k jakému posunu došlo u véčka Z Flip 5. Galaxy Z Fold 5 si totiž z testu DxO Mark odnesl celkovou známku 128 bodů, což je o 4 body víc než u předchůdce a jen o jeden bod víc, než u Z Flip 5. Nový Flip má navíc podstatně lepší hodnocení u samotného hlavního foťáku, konkrétně 132 body. Jeho foťák má podle DxO Mark lepší kresbu, expozici, lépe ostří a má i méně vad obrazu, přitom jen nepatrně víc šumí. Takže když odhlédneme od dalších disciplín (jako video, bokeh, zoom a další), pořídíte novým Z Flip 5 lepší snímek, než s dražším Z Fold 5. On vlastně nefotí hůř ani starší Z Flip 4. Za focení hlavním foťákem má 125 bodů, ale je to zvláštní, protože dílčí skóre má dokonce lepší, než Z Fold 5 – DxO Mark jsme požádali o vysvětlení, to ale zatím nedorazilo.

Kde se podařilo přeci jen výkon foťáku vylepšit (a „nahnat“ tak celkové skóre) je zejména zoom. Zatímco za širokoúhlý foťák má Z Fold 5 104 bodů oproti 106 u předchůdce, teleobjektiv a obecně přiblížení (včetně toho digitálního) vyznívá výrazně ve prospěch novinky, skóre je 93 oproti 62 bodům. U videa došlo k drobnému posunu, je zajímavé, že tady funguje ostření líp, než u předchůdce. To ukazuje, že horší fungování ostření při focení je prostě softwarová záležitost, kterou Samsung trochu odflákl.

Celkové skóre Samsungu Galaxy Z Fold 5 v hodnocení fotomobilů DxO Mark tak sice ukazuje posun vpřed, ale asi menší posun, než jaký by si jeden z nejdražších smartphonů na trhu zasloužil. Samsung foťákem Z Fold 5 nepřekonal ani nováčka na poli telefonů s ohebným displejem, Google Pixel Fold. Ten tak zůstává nejlepším „ohebným“ fotomobilem.